フードテック官民協議会は、2月13日(金)に「令和7年度 未来を創る！フードテックビジネスコンテスト」本選大会を開催しました。過去最高となる140件以上の応募の中から選出された15組(ビジネス部門10組、個人部門5組)が公開プレゼンテーションを行い、各賞が決定しました。





なお、本事業は令和7年度フードテック支援事業の一環として実施され、株式会社NTTデータ経営研究所が事務局支援を担っています。





「フードテック官民協議会(※1)」では、日本発のフードテック(※2)ビジネスの育成及びフードテックビジネスの認知度向上に繋げることを目指し、2026年2月13日(金)にフードテックビジネスコンテスト本選大会を開催いたしました。





フードテックビジネスコンテスト





本ビジネスコンテストでは、企業や団体において、新たに事業検討が行われているプラン、または既に展開中の事業の内、今後全国もしくは海外への展開を目指したプランを対象としたビジネス部門、「食」に関する社会課題の解決に繋がるアイデアを持っている個人(学生を含む)によるプランを対象とした個人部門の2つの部門で募集しました。過去最高となる140件以上のアイデアから選ばれた計15組(ビジネス部門10組・個人部門5組)のファイナリストが本選大会にて公開プレゼンテーションを披露し、部門ごとに最優秀賞・優秀賞、会場の投票からなるオーディエンス賞を決定しました。





また、本選大会出場者には、フードテックビジネスコンテストサポーター(協賛企業)からアクセラレーションプログラムへの参加やメンタリング、展示会の出展枠など今後の事業化を後押しする副賞が贈呈されました。





(※1)農林水産省は令和2年10月に、食・農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテック等の新興技術について、協調領域の課題解決や新市場開拓を促進するため、民間企業、研究機関、行政から成る「フードテック官民協議会」を設立。





(※2)フードテックとは、持続可能な食料供給や、美味しく、文化的で健康的な食生活を通じた高いQOL(Quality of Life)を実現する次世代のフードシステムを構築する上で欠かせないキーテクノロジーを指します。人口増加に対応した食料供給や環境保護等の社会課題の解決につながると期待されています。また健康志向やアレルギー対応等、食に求める人々のニーズの多様化に対応するビジネスとしても注目されています。









■『令和7年度 未来を創る！フードテックビジネスコンテスト』本選大会結果

実施日 ： 2026年2月13日(金)13：00～17：00

会場 ： Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

審査結果： それぞれのプレゼンテーションに審査員による質疑応答・審査を経て下記の通り各賞が決定しました。





＜ビジネス部門＞

【最優秀賞】香取 惟さん(ディーツフードプランニング株式会社)／肉・魚に次ぐ第3の選択肢「Deats(ディーツ)」：おから×こんにゃくで実現するアップサイクルフードの社会実装

【優秀賞】森本 親さん(王子ホールディングス株式会社)／「紙」で地中温度を下げ、収量をアップ 『OJIサステナマルチ』

【優秀賞】田中 美帆さん(NoMy Japan 株式会社)／美味しく、健康で、サステナブルな、麹でできた「マイコプロテイン」





＜個人部門＞

【最優秀賞】家崎 諒さん・濱内 優衣さん(三重県立四日市農芸高等学校)／竹間伐材を用いた持続可能な養鶏飼料の開発～竹に命を！鶏に力を！地域にみのりを！～

【優秀賞】坂田 美虹さん(松本秀峰中等教育学校)／“NEXT ME BOOST!!” なりたい自分になろう！現役高校生が考える 完全栄養食実装システム





＜部門共通＞

【オーディエンス賞】家崎 諒さん・濱内 優衣さん(三重県立四日市農芸高等学校)／竹間伐材を用いた持続可能な養鶏飼料の開発～竹に命を！鶏に力を！地域にみのりを！～

【地域創生特別賞】寄玉 昌宏さん(株式会社 NINZIA)／こんにゃくが変える防災食の未来【NINZIA BOSAI】

【ATR特別賞】南 由希さん(株式会社レボーン)／嗅覚DXによる“香りデータ”がつくる新しい食品ブランド価値









■副賞贈呈結果

フードテックビジネスコンテストサポーター(協賛企業)からの副賞贈呈結果についてはこちらのページをご覧ください。

https://food-tech.maff.go.jp/business-contest/additional-prize2025/









■フードテックビジネスコンテスト開催レポート・受賞者インタビュー・ファイナリスト情報

当ビジネスコンテストの開催レポートは、こちらのページをご覧ください。

https://food-tech.maff.go.jp/business-contest/r07bc_report/

受賞者インタビュー・受賞者を含むファイナリスト情報は、こちらのページをご覧ください。

https://food-tech.maff.go.jp/business-contest/contestants2026/