志摩スペイン村は4月1日（水）～5月6日（水・休）の期間、春の訪れをお祝いするイベント「ハッピーイースター」や、白壁の街並みを花々で美しく飾る「サンタクルス花のパティオ祭り」を開催します。

4月18日（土）には、「ハビエル城博物館」をリニューアルオープンします。さらに、ゴールデンウィークの5月1日（金）～5月5日（火・祝）の5日間、連日ナイター営業を行い、きらびやかなナイトパレードと大迫力の花火を上演します。

ハッピーイースター

イースターをモチーフにした春らしいグルメやグッズなどを展開します。メニューには、鳥の巣やイースターエッグ、うさぎをモチーフにした見た目も可愛いメニューを販売します。また、キャラクターたちのイースターエッグデザインのデコレーションやグッズも登場します。

また、ホテル志摩スペイン村のディナーバイキングでは、卵料理やイースターバニーをモチーフにしたデザートなど、イースターならではのメニューが楽しめるコーナーが登場します。

【実施期間】4月1日（水）～5月6日（水・休）

【協 賛】UCC上島珈琲株式会社





「イースターパンケーキプレート」

ドリンクセット1,800円、単品1,500円（カフェ「ミ カサ」）





「イースターうさぎオムライス」

2,000円（レストラン「エル パティオ」）





「イースターバーガープレート」

2,000円（レストラン「アミーゴ」）





イースターのデコレーション





イースターのキャラクターグッズ





ディナーバイキングのイースターコーナー（ホテル志摩スペイン村）









サンタクルス花のパティオ祭り

フォトスポットとして人気の白壁の街並み「サンタクルス通り」に、華やかな装飾やフラワーワゴンなどを設置します。スペインのコルドバで毎年5月に開催されている、家々のパティオ（中庭）を飾り付ける「パティオ祭り」をモチーフにしたイベントです。同期間、ホテル志摩スペイン村のロビーや中庭にも飾り付けをします。いつも以上にお花がいっぱいの美しい景観で、写真撮影などをお楽しみください。

【実施期間】4月1日（水）～5月6日（水・休）

【協 賛】東京海上日動火災保険株式会社





ハビエル城博物館のリニューアル

スペインの歴史や文化を知ることができる「ハビエル城博物館」に新展示を設置し、4月18日（土）にリニューアルオープンします。2026年にメインタワーが完成予定の「サグラダ・ファミリア」を中心とした、没後100年を迎えるスペインの建築家アントニ・ガウディに焦点を当てた「ガウディコーナー」や、スペインの名作「ドン・キホーテ」に関する展示などが新たに登場します。

また、リニューアルオープンを記念して、ホテル志摩スペイン村では伊勢海老や鮑、松阪牛などを使用した贅沢なスペイン料理のディナーコースを楽しめる特別宿泊プランを販売します。









※「ハビエル城博物館」はリニューアル工事のため、2月14日（土）～3月31日（火）の期間、一部展示をご覧いただくことができません。また4月1日（水）～4月17日（金）の期間は全館閉館します。





ゴールデンウィークのナイター営業

ゴールデンウィークは営業時間を20:30まで延長し、ナイター営業を実施します。夜の志摩スペイン村を華やかに彩るナイトパレード「エスパーニャカーニバル“ブエン ビアヘ”」と大迫力の花火「ムーンライトフィナーレ」を上演します。

【実施期間】5月1日（金）～5月5日（火・祝）

【営業時間】9:30～20:30





※表示金額は税込みです。

※画像はイメージです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。