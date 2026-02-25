株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、電力業界の実態に即したDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する「電力業界向けソリューション」のラインナップを刷新し、本日より「電力業界向けスタータープラン」の提供を開始することを発表します。

今回のリニューアルでは、検討開始から効果を実感するまでのリードタイムを短縮できるよう、最短2～3か月で効果検証（PoC）が可能なソリューションを新たに追加しました。衛星画像を活用した再生可能エネルギーの発電用地選定や、熟練工の技術継承を支援するAIエージェントなど、計5つの新たなソリューションを通じて、電力業界のDXやAI活用を加速します。





「電力業界向けスタータープラン」https://www.brainpad.co.jp/services/professionals/electricity_solution.html





「電力業界向けスタータープラン」を構成する5つのソリューション（赤枠のA～Eを新規追加）





■ リニューアルの背景：現場の「導入ハードル」を下げ、DXを加速へ

ブレインパッドはこれまで、電力事業者を含めた幅広い企業に対し、データ／AI活用および組織変革を支援してきました。しかし、30社以上の電力事業者へのヒアリングや展示会での対話を通じ、その多くが「DXの必要性は理解しているが、導入に長期間・高コストを要する取り組みには踏み出しにくい」「現場で具体的な効果をイメージしづらい」という課題を抱えていることが明らかになりました。

そこでブレインパッドは、従来の長期的な支援モデルに加え、「クイックに効果を体感できる」ことを重視した「電力業界向けスタータープラン」を開発し、初期投資を抑えつつ（最小構成で50万円～）、短期間でROI（投資対効果）を検証できるサービス体系へと刷新しました。





■ 「電力業界向けスタータープラン」を構成する5つのソリューション

今回発表する新サービスは、業界特有の「煩雑な業務」「属人化」「収益ロス」を解決する以下の5つのソリューションで構成されています。





A. 衛星画像×AIによる再エネ用地選定

当社の地理空間検索技術「Orbital Sense（オービタル・センス）（*1）」を活用。自然言語での検索と衛星画像解析により、適地条件（面積、平坦性、周辺環境など）を満たす候補地を自動でリストアップし、調査時間を大幅に削減します。





B. AIエージェントによる作業マニュアルや報告書の自動作成

当社子会社のAIエージェント「COROKO（コロコ）（*2）」を活用。現場の作業動画を撮影するだけで、マニュアルや報告書を自動作成します。暗黙知となっていた熟練工の技術を資産化し、人手不足の解消と業務効率化を実現します。





C. 発電設備の予兆保全ソリューション

画像、センサー、振動データなどのマルチモーダルAI（*3）解析により、故障の予兆を高精度に検知。最適なタイミングでのメンテナンスを可能にし、稼働率最大化と修繕コスト削減に貢献します。





D. 系統用蓄電池のストリング間インバランス可視化

従来のEMS（エネルギーマネジメントシステム）（*4）では検知できない、ストリング単位での電圧差による容量損失を可視化。蓄電池の適切な交換時期の予測や運用最適化により、売電収益の最大化を支援します。





E. LOB（事業部門）分析アドバイザリ支援

分析テーマの探索から実行までを、当社の専門家が伴走支援。単なる研修に留まらず、実際の事業課題を解決するプロセスを通じて、データ／AI活用における人材育成と内製化を推進します。





■ 「電力業界向けスタータープラン」 価格

提供価格：50万円～（税抜）

※ソリューションによって最低金額は異なります。詳細はサービスページにて資料をダウンロードの上、ご確認ください。( https://www.brainpad.co.jp/ent/energy_solutions.html )





■ 今後の展望

2026年中に10社の導入を目指します。





■ 株式会社ブレインパッド エンタープライズユニット ソリューションリード （エネルギー領域責任者） 内池もえ コメント

現在、電力業界はカーボンニュートラル実現の社会的要請に加え、設備の老朽化、若手のなり手不足といった課題に直面しています。当社はデータ・AI活用を通じて、これらの構造的変化に伴う課題解決の道を切り開けると考えています。

しかし、当社が30社以上の電力事業者様と対話を重ね、また展示会出展をきっかけにより多くの生の声に触れる中で浮き彫りになったのは、DXの重要性は十分に理解しながらも、大規模かつ長期にわたる投資判断が現場の導入ハードルになっているという実態でした。

そこで今回、これまでの支援実績を凝縮し、電力業界特有のニーズに特化した5つのソリューションを新設しました。初期投資を抑え、最短2～3か月で具体的な効果を検証できる、このスタータープランが、日本のエネルギーインフラの変革を加速させる「はじめの一歩」となれば幸いです。





（*1）「Orbital Sense」とは、膨大な衛星画像の中からAIが意図を類推し、場所を探索する“あいまい検索”ツールです。当社ブレインパッドが開発しています。 https://www.brainpad.co.jp/orbital-sense/ja/

（*2）「COROKO」とは、作業動画をAIが解析し、マニュアルや報告書を自動生成する現場向けAIエージェントです。当社子会社の株式会社BrainPad AAA（ブレインパッドエーキューブ）が開発しています。 https://coroko.jp/

（*3）「マルチモーダルAI」とは、異なる形式のデータを統合的に処理する生成AIのこと。画像・音・テキストなど複数の形式のデータの特徴を関連づけて学習し、より統合的な情報処理を行います。

（*4）「EMS」とは、エネルギーの使用状況を可視化・最適化し、電力消費の削減や効率化を支援する管理システムのこと。





■ ご参考情報

● 「電力業界向けスタータープラン」について

https://www.brainpad.co.jp/services/professionals/electricity_solution.html





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス









■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp









＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

以上