全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日本各地の美食体験を提案する番組「食旅一会」を最終木曜よる9時から放送しております。2月26日（木）よる9時～は「三重県明和町 restaurant Ryu」をお届けします。

1．「食旅一会（しょくたびいちえ）」とは

その土地、その季節だからこそ出会える、一期一会の食。

二度と同じものには出会えない「一度きりの食事」が、旅の目的になることもあります。今この瞬間を大切に味わいたい――そんな気持ちを引き出してくれる料理との出会いがあります。自然豊かな日本には、海の幸、山の恵み、そしてその土地ならではの食材があふれています。それらの魅力を活かすために、料理人たちは日々工夫を重ねながら、地域の食文化と向き合っています。その一皿に出会うために旅する「ガストロノミーツーリズム」。気候風土、歴史、習慣から生まれた食文化に触れ、味わう贅沢な時間。食への好奇心と、未知なる味を求めるあなたの旅と、ひとつの道を極める料理人の人生――それらが、今宵、真っ白なお皿の上で交錯します。それが「食旅一会」。どうぞご期待ください。■ナレーション：山口智子■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shokutabiichie/

2．放送時間・番組内容

2月26日（木）よる9時00分～ #4「三重県明和町 restaurant Ryu」

伊勢神宮からおよそ10キロ。三重県明和町にある一軒家のレストラン。今回取材させていただいたのは、伊勢志摩の豊かな海で自ら魚を釣り、地元の新鮮な野菜や、日本一のブランド牛・松阪牛をつかったスペシャリテを提供する「restaurant Ryu」のシェフ、小倉龍介さん。食材と対話し、食材から学ぶ。そんな小倉さんは、香りや味だけでなく、見た目や料理の世界観までも楽しんでほしいと、器までも自ら手掛けるほどのこだわりを持つ。料理と器が織りなすハーモニーは唯一無二の芸術ともいえる一皿に・・・一期一会の精神で料理と向き合う人が居る。その情熱が生み出す奇跡のような一皿を求めて・・・そんな食の旅を体験してみませんか？

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。