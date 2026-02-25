株式会社フジコー（本社：福岡県北九州市）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される建築・建材展2026 に、販売子会社である株式会社マスクフジコーとして出展いたします（西展示棟4F／小間番号AC2405）。本展示では、光除菌床材「ヒカリノユカ」長尺シート（2025年12月リリース）と、光除菌空気清浄機「ブルーデオ」を同時展示し、「床＋空気」による空間全体の衛生設計という新たな提案を行います。※「光除菌」とは、フジコーが開発した光触媒＋抗菌金属を成膜する技術で、除菌・消臭性能の向上を目指す技術です。

■出展テーマ

「一次臭／二次臭」「浮遊／落下」を分けて考える空間衛生

医療施設・介護施設・教育施設などでは、臭気対策や感染対策の重要性が高まっています。これまで多くの施設では、空気清浄機や換気設備など「空気側」からの対策が中心でした。しかし、浮遊粒子は時間の経過とともに床面へ沈降するため、生活接触面に付着した原因物質への対策も重要と考えられます。そこで当社は、臭いについては• 一次臭（最初から存在する臭い）• 二次臭（付着・蓄積して後から発生する臭い）菌・ウイルスについては、• 空気中に浮遊するもの• 床に落下したものを分けて考える「二段階対策」の空間設計を提案します。

■ 空気側対策：空気清浄機「ブルーデオ」

光除菌技術を搭載した空気清浄機「ブルーデオ」は、浮遊する臭気成分や有害物質の低減・抑制を図ります。展示ブースでは、実際に臭気を用いた体感型消臭デモンストレーションを実施。来場者に消臭性能をご体感いただくことで、空気側対策の効果を直感的に理解していただきます。

■ 床側対策：光除菌床材「ヒカリノユカ」

一方、光除菌床材「ヒカリノユカ」は、光触媒＋抗菌金属の機能により落下菌・ウイルスの低減を図り、かつ、臭気の発生自体を抑制します。とくに2025年12月にリリースした長尺シートタイプは、・医療施設・介護施設・商業施設・教育施設など、衛生性と耐久性がより求められる空間への採用を想定しています。

■なぜ「床」なのか

建築設計においては、換気性能や断熱性能の議論は進んでいる一方で、最大面積を占める床材からの衛生提案はまだ限定的です。当社は、空気清浄機分野で培った光除菌技術を建材へ応用することで、設備と建材の両面から空間環境を設計する取り組みを進めています。空気だけ、床だけではなく、「空間全体を設計する」という発想。それが今回の出展コンセプトです。設備機器と建材を一体で提案する取り組みは、建築分野においてまだ限定的であり、空間全体を俯瞰した衛生設計の提案は今後の新たな選択肢になると考えています。

■ 展示の見どころ

・ブルーデオによる体感型消臭デモ・ヒカリノユカ長尺シート実物展示・空気＋建材の統合提案資料・医療・介護施設向け導入シミュレーション提案・設計段階でのスペックイン相談対応設計事務所、ゼネコン、サブコン、工務店の皆様との具体的な技術相談も会場にて承ります。実際の採用事例や導入検討事例についてもご紹介予定です。

■ 開催概要

展示会名：建築・建材展2026会期：2026年3月3日（火）～6日（金）時間：10:00～17:00（最終日6日のみ～16:30）会場：東京ビッグサイト 西展示棟４Ｆ小間番号：AC2405出展社名：株式会社マスクフジコー※マスクフジコーはフジコー100%出資の販売子会社です。

■各種URL

・ヒカリノユカ製品説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=NkluCYTVsN0・ヒカリノユカ実験動画：https://www.youtube.com/watch?v=h5Osekun4Ew ・ブルーデオＳ型製品説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=K-zwTwYlfgg・ブルーデオＳ型カビ実験動画：https://www.youtube.com/watch?v=YstymgyLNDI

■会社概要

会社名：株式会社フジコー所在地：福岡県北九州市事業内容：光触媒製品、鉄鋼製品の製造・販売ほかコーポレートサイト：https://www.kfjc.co.jp/※今後も当社は、光触媒技術を活用した生活環境改善製品の展開を進めていく方針です。【本件に関するお問い合わせ先】株式会社フジコー 新環境事業企画部 江藤 武TEL：080-2730-2404Email：t-etou.fujico@kfjc.co.jp