近畿大学九州短期大学附属幼稚園（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）3月3日（火）、園児が日本の伝統行事に親しむことを目的に全園児138人が参加して、「ひな祭り集会」を実施します。【本件のポイント】●近畿大学九州短期大学附属幼稚園が、園児に日本の伝統行事への興味・関心を持たせることを目的に「ひな祭り集会」を実施●園児は桃の節句について学び、雛飾りの制作も行う●教員がお雛様とお内裏様に扮して登場し、歌や踊りを通して伝統行事を楽しむ【本件の内容】近畿大学九州短期大学附属幼稚園では、園児が日本の伝統行事に興味・関心を持つことを目的に、毎年「ひな祭り集会」を実施しています。園児たちは、事前に「うれしいひなまつり」の歌の練習や各学年での雛飾り制作などを通して、伝統行事である桃の節句について学びます。当日は、電子黒板を使用したひな祭りに関する紙芝居を見た後に、「ひな祭りはどんな日？」「何をするの？」など、雛人形や飾り物についてのクイズを楽しむほか、皆と協力して制作した雛飾りを、雛段に見立てた台紙に張り合わせる作業も行います。また、教員がお雛様やお内裏様に扮して登場し、みんなでひな祭りにまつわる歌を歌ったり踊ったりしながら日本の伝統行事に親しみます。【開催概要】日時：令和8年（2026年）3月3日（火）10：45～11：15場所：近畿大学九州短期大学附属幼稚園 遊戯室 （福岡県飯塚市菰田東1-5-30、JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分）対象：全園児 138人【関連リンク】九州短期大学附属幼稚園https://www.preschool.kjc.kindai.ac.jp/