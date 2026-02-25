ジャパン・トゥエンティワン株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下：J21）は、2026年3月3日(火)～6日(金)に東京ビッグサイトで開催されるセキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2026」において、ネットイント社（NETINT Technologies, Inc.、本社：カナダ）のスマートVPU「Quadra」を活用したセキュリティ映像ソリューションを展示します。

見どころ①：既存カメラのまま“バックエンドの限界”を突破する ― NETINT集中型映像処理レイヤー

防犯カメラ市場では、台数増加・高解像度化・AI解析の普及により、負荷の中心が「カメラ」ではなく、保存・配信・AI処理などのバックエンド側にシフトしています。J21は、この課題を抜本的に解決するNETINTセキュリティ映像アーキテクチャを紹介します。■ 現場で深刻化している課題・高解像度・長期録画によりストレージコストが増大・視聴・監視システムの高負荷化・AI解析増加によるGPU／帯域消費が急増・GPUが前処理に割かれ、本来の性能を発揮できない■ 解決策：NETINTスマートVPUによる“集中型映像処理レイヤー”・カメラや既存システムを替えずにバックエンドの負荷を最適化・保存・監視・AI用途に応じた「最適化映像」を生成・CPU/GPUを前処理から解放し、AI性能を最大化・数千ストリーム級でも予測可能で効率的なスケールを実現NETINTは、防犯カメラやシステムを置き換えるのではなく、“その間”を最適化する新世代の映像基盤です。

見どころ②：1基で48ストリームを処理 ― スマートVPUが実現する圧倒的な省電力・省スペース

NETINTのスマートVPU（Video Processing Unit）は、動画処理専用に設計された高効率チップです。GPUと同様にPCIeスロットに装着して利用でき、1基で最大48ストリームの映像処理が可能です。・サーバー台数を最大80％削減・消費電力はCPU ベース比で1/10・世界の主要ストリーミング企業で採用実績・チップ上にAI推論エンジンを統合IaaS、OTT、監視システムなど、多様な領域で導入が進んでいます。

見どころ③：AIが“顔だけ高画質化”する ― 独自機能「ROIフィルタ」デモ

スマートVPUに搭載されたAI機能の一例として、ROI（Region of Interest：関心領域）フィルタを用いた映像最適化デモを展示します。AIが映像内の対象物（顔・車のナンバー・置きカバンなど）を自動検出し、エンコーダが 「重要部分は高画質、それ以外は圧縮」 というような自動制御を行います。■ROIフィルタの例（下記画像）・処理前：1080p60／AVC／8.1Mbps（圧縮率はフレーム内で均一）・処理後：1080p60／AVC／830kbps（顔のみ高画質、それ以外は高圧縮）重要箇所を高画質化しつつ、全体のビットレートを大幅に削減できます。逆にROIを低画質化することでプライバシーへ配慮した設定も可能です。

見どころ④：初公開 ― ZoneMinder × スマートVPU統合デモ

人気オープンソース防犯カメラシステムZoneMinderに、QuadraスマートVPUを統合したβ版デモを初披露します。■ 展示機能・VPUによる高速ハードウェアエンコード・スマートVPUベースの物体検出最新版ZoneMinder v1.38（2026/2/2 リリース）に、スマートVPUベースのハードウェアエンコード／AI検出を統合し、オープンソースでも次世代処理が可能になります。

個別面談をご希望の方は、専用フォームよりご予約ください（※1）。

※1 https://netint.biz/meet-at-security-show

展示会概要

展示会名：SECURITY SHOW 2026会期：2026年3月3日(火)～6日(金)時間：10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）場所：東京ビッグサイト小間番号：SS7041Web：https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/SS/ja/25730/

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=HIxcGBBKBIg

ネットイント社（NETINT Technologies, Inc.）について

カナダ・バンクーバーに本社を置くネットイント社は、VPU（ビデオ処理ユニット）という新たなカテゴリを創出した企業であり、ASICベースのビデオ処理ソリューションにおけるイノベーターです。比類なきエンコード性能、高密度、そしてエネルギー効率を実現する技術を提供しています。ネットイント社のVPUは、映像分野におけるグリーンコンピューティングの先駆者として、エネルギー消費と運用コストを20～40倍削減しながら、10倍の処理密度を達成します。AV1、8K、HDRなどの高度なコーデック対応に加え、オンチップAIエンジンを搭載することで、ハイパースケールなメディアエンコードと処理の未来を切り拓いています。Web：https://netint.com/会社概要：https://www.japan21.co.jp/products/downloads/NETINT-Company-OverviewJP.pdf

ZoneMinder（ゾーンマインダー）について

ZoneMinderは、世界で最も歴史の長い、完全なエンタープライズ向け無償・オープンソースの監視システムです。20年以上にわたり、標準的な防犯カメラシステムから先進的な映像ソリューションまで、コスト効率が高く柔軟な選択肢を提供し続けています。Web：https://zoneminder.com/

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

世界中からワクワクする製品やサービスを発見、提供し、人が共に成長することで、​世の中の新しい価値を創造します​。 私たちジャパン・トゥエンティワンでは「モビリティ事業」「スマートインフラ事業」「 EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」4つの事業領域をもとに国内外の企業とパートナーシップを結び、日本市場でのビジネス開発及び販売を行っています。 海外ハイテクベンチャーの製品を日本国内に普及させることで、みなさまの生活を豊かにし、世の中の新しい価値を創造します。Web：https://www.japan21.co.jp/

※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社東京本社：東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4FTel：03-6775-7450E-mail：netint@japan21.co.jpWeb：https://www.japan21.co.jp/products/netint/