東京臨海広域防災公園そなエリア東京では、2026年2月28日（土）、3月 1日（日）の両日、防災ワークショップ「大学生と一緒に学ぼう！地震へのそなえ」を開催します。このワークショップでは、工学院大学、神戸学院大学、東京家政大学、東北福祉大学・名古屋大学の学生たちが作成したさまざまな学習ツールを活用し、防災の知識を楽しく学ぶことができます。日常における地震対策や、地震発生時の行動について、かるたやすごろくなどの遊びを通じて防災知識を身につけられるため、小さなお子様から大人まで幅広い世代にご参加いただけますので、ぜひお誘いあわせの上、足をお運びください。なお、そなエリア東京では、地震の発生から72時間（3日間）を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアー「東京直下72hTOUR」を中心に、地震の危険性や被害想定を解説するパネル、防災グッズの展示なども行っています。ワークショップとあわせて館内展示をご覧いただくことで、防災への理解をさらに深めていただけますので、ぜひあわせてご来館ください。

開催概要

日時

2026年2月28日（土）10：30～16：00

2026年3月 1日（日）10：00～15：30

会場

東京臨海広域防災公園 そなエリア東京

入館料

無料

内容

大学生が企画した体験型プログラムを中心に、多様な防災学習コンテンツを実施します。

※体験にあたって事前申込・ご予約等は不要です。

● 防災かるた● 減災すごろく● 災害時用援護者体験● エコノミークラス症候群予防体操● ダンボールベッド展示● 心肺蘇生法体験● 簡易トイレ体験● 蓄光ビーズアクセサリー作成体験● 学生語り部講話（11:10～11:25、14:10～14:25、15:10～15:25）● 防災炊飯体験 など

主催・協力

【主 催】公益財団法人東京都公園協会【協 力】東北福祉大学工学院大学神戸学院大学東京家政大学東京学芸大学名古屋大学防災サークル轍タイガー魔法瓶株式会社

注意事項

・展示内容は予告なく変更となる場合があります・混雑時は入場を制限する場合があります・最新情報は公式HPをご確認ください

お問い合わせ

https://www.tokyo-park.or.jp/park/tokyo-rinkai-koikibosai/index.html

東京臨海広域防災公園管理センターTEL：03-3529-2180（9:30～17:00）

東京臨海広域防災公園について

東京臨海広域防災公園は、大規模災害発生時に国や地方自治体の災害対策拠点となる防災公園です。平常時は、防災体験学習施設「そなエリア東京」を中心に、防災教育・啓発活動を行っています。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%9D%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%9D%B1%E4%BA%AC

◇所在地東京都江東区有明3丁目8番35号≪園地≫【開園時間】6:00～20:00【休園日】年末年始・臨時休園あり【入園料】無料≪防災体験学習施設 そなエリア東京≫【利用時間】9:30～17:00（最終入場 16:30）【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し翌日休館）【料金】無料◇交通案内【電車】・東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅 徒歩4分・ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明」駅 徒歩2分【バス】・都バス（門19甲系統）「がん研有明病院前」 徒歩約2分・都バス（東16 系統）「有明二丁目」 徒歩約7分◇駐車場・本公園には一般駐車場はありません。公共交通機関または、周辺のコインパーキング等をご利用ください。※がん研有明病院の駐車場は利用できません・団体バスで駐車場をご利用の場合は、事前予約が必要となります。 団体見学申込書又はWeb団体見学希望申込フォームの大型バス利用欄に台数をご記入ください。

https://www.tokyorinkai-koen.jp/https://seibu-la-bousai.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1771058061https://www.tokyo-park.or.jp/park/tokyo-rinkai-koikibosai/index.htmlhttps://x.com/Parksrinkaihttps://www.instagram.com/sonaarea.tokyo/