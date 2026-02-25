株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子 以下、ネオページ）が運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」は、2026年2月18日付で情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を更新いたしました。ネオページの情報セキュリティマネジメントシステムは、GCERTI Co., Ltd.によりISO/IEC 27001:2022（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を受けています。本更新は、外部審査機関による定期審査を経て、当社の情報セキュリティ管理体制が継続的に国際規格に適合していることが確認されたものです。

■ ISMS認証更新の背景

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWeb小説プラットフォームとして、多くのユーザーの作品データおよび個人情報を取り扱っています。近年、オンラインサービスにおける情報漏洩リスクやサイバーセキュリティ脅威の高度化が進む中、プラットフォーム運営企業としての責任はますます重要になっています。今回のISMS認証更新は、ネオページが情報資産の機密性・完全性・可用性を維持し、継続的な改善を行う管理体制を整備している証左となります。

■ ネオページの情報セキュリティ方針

ネオページでは以下を徹底しています。・個人情報の厳格な管理・アクセス権限の最小化管理・外部クラウド利用時のリスク評価・定期的な内部監査および社員教育・インシデント発生時の迅速な対応体制今後も、ユーザーが安心して創作・閲覧できる環境づくりを最優先に、情報セキュリティ体制の強化と継続的改善に取り組んでまいります。

■ 認証概要

認証規格：ISO/IEC 27001:2022（情報セキュリティマネジメントシステム）認証機関：株式会社GCERTI-JAPAN認証番号：GIJP-1549-IC認証範囲：WEB小説投稿サービスの運営

■ ネオページについて

ネオページは、恋愛・異世界・ファンタジー・ホラーなど多彩なジャンルを扱うWEB小説投稿サイトです。ランキング機能や特集企画を通じて、創作者と読者をつなぐ場を提供しています。公式サイト：https://www.neopage.com/

■今後の展望

ネオページは今後も、創作プラットフォームとしての利便性向上とともに、情報セキュリティ体制の強化を両立し、安心・安全なデジタル創作環境の実現を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ネオページ事業内容：WEB小説投稿サイト「ネオページ」の運営

