インテリア雑貨の製造販売業を行う株式会社キシマ(所在地：兵庫県三田市、代表取締役：亀田 昌宏)は、誰でも簡単に挽きたてのコーヒーが飲める上に、お好みに合わせた挽き方ができることが特徴のコーヒーミル「リンクス」の販促強化をを3月より実施します。





木目セラミック_使い方





■新生活応援

これまでの電動コーヒーミルは、挽き方の調整時に手が粉で汚れてしまったり、好みの挽き方が毎度分からなくなってしまったりと不便がありました。リンクスはそんな悩みを解消して、忙しい朝にも手軽に挽きたてのコーヒーミルを楽しむことを実現するアイテムです。現在、グラインダーの素材として、セラミック・ステンレスを使用しています。セラミックは摩擦熱が最低限に抑えられるため、豆本来の風味が損なわれにくいメリットがあり、ステンレスは優れた粒度の均一性と耐久性が高いというメリットがあります。さらに、両種ともに武骨なカラーが映えるブラックと、ナチュラルなテイストがインテリアになじむ木目調のカラー、2色の展開をしています。計4種からお選びいただけるコーヒーミルは、発売から大好評をいただいています。









■商品の特徴

＊ボタンひとつのシンプル構造

ホッパーにコーヒーミルを入れたら、挽き方の粒度を決めて電源ボタンを押すだけでコーヒー豆の粉砕が開始します。コーヒー豆の粉砕が完了すると自動で停止しますので、粉砕中は、自由に時間を使えます。また、リンクスはリチウムイオン電池を搭載している充電式ですので、毎回コンセントを繋ぐ手間もなく、使う場所を選びません。





＊39段階の粒度調整

コーヒー豆は挽く粒度によってアメリカン風、エスプレッソ風というように、濃さや酸味が変わります。リンクス電動コーヒーミルは、製品の外側に粒度を調節できる目盛りが付いていて、好みのコーヒーへと調整が可能です。多くのコーヒーミルは、粒度調節にドライバーが必要だったり、調節時に手にコーヒーの粉が付いたりと煩雑さがありましたが、より容易に、体調や気分に合わせたコーヒーをお楽しみ頂けます。





＊コニカルカッター式

コーヒー豆を、固定された歯と回転する円錐状の歯が粉砕するコニカルカッターを搭載しています。均一にコーヒー豆を粉砕する事で、雑味が少なく、分かりやすい味わいになります。





＊コニカルカッター式

リンクスは、固定された歯と回転する円錐状の歯の間をコーヒー豆が通過することで粉砕する「コニカルカッター式」を採用しています。摩擦熱が発生しにくく、豆の香りが損なわれない、挽き目が均一になり微粉が少ないなどのメリットがあげられます。

また、コーヒー豆を粉砕する「グラインダー」にはセラミック素材もしくはステンレス素材をお選びいただけることができるラインナップをご用意しています。





＊お手入れ

リンクスはホッパー・本体・粉受けの3つのパーツに分離させることができます。ホッパーと粉受けは直接水洗いができ、本体は付属のブラシを使って簡単に掃除ができます。日々の使用にストレスなくお手入れができるのも便利なポイントです。









■商品概要

商品名 ： リンクス 電動コーヒーミル

種類 ： KNO25324／KNO25335／KNO25355／KNO25337

価格 ： 3,980～8,980円(税込)

サイズ ： 約72φ×H195mm

カラー ： ブラック／木目調

素材 ： ABS・セラミック／ABS・ステンレス

販売場所： Amazon・楽天

URL ： https://amzn.asia/d/0iDgm5yD









■会社概要

商号 ： 株式会社キシマ

代表者 ： 代表取締役社長 亀田 昌宏

所在地 ： 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-9

設立 ： 1932年7月

事業内容： インテリア雑貨の製造販売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://kishima.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社キシマ お客様相談窓口

TEL：079-563-2196