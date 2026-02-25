子ども乗せ自転車の安全利用を啓発する、おやこじてんしゃプロジェクトby OGK(事務局：東京都港区)は、昨年10月に行ったアンケートの結果を受けて、自転車関連メーカー等の協賛・協力のもと、自転車送迎を行う保護者に向けた交通安全啓発キャンペーンを2026年2月19日(木)より実施しています。

これは、2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(通称：青切符)が導入されることを受けて、保育園や幼稚園への送迎で日常的に自転車を利用する保護者が、制度の理解不足によって思わぬ違反を起こさぬよう防止につなげる取組みです。









■背景と課題：自転車の青切符、保護者の97％が「理解できていない」

アンケート結果_自転車の青切符制度理解していますか？

2025年10月に当プロジェクトで実施したアンケート調査(有効回答181件)において、4月から導入される自転車の青切符制度について「どのくらい理解しているか」という問いに対し、「なんとなく(36.3％)」「聞いたことはある(32.4％)」「全く分からない(28.4％)」と、しっかりと理解できていない保護者が97％に上ることが判明しました。





保育園や幼稚園への送迎で日々自転車を利用する保護者にとって、朝夕は時間に追われやすく、「右側通行」や「一時不停止」といった無意識の違反が、4月以降はペナルティの対象となる可能性があります。「知らなかった」では済まされないルール変更が、すぐそこまで迫っています。









■キャンペーンの意義

おやこじてんしゃ勉強会_YAMAHA電動アシスト自転車の安全な乗り方教室

おやこじてんしゃプロジェクトby OGKでは、交通ルールを守りたいと考えている保護者に向けた講座を実施してきましたが、日常的に自転車送迎を行う保護者全体に情報を届けることが課題となっていました。気軽に参加できるキャンペーン形式とすることで、これまで交通安全講座に参加する機会がなかった保護者層にも、交通ルールを守ることの重要性を伝えることを目的としています。

当プロジェクト協賛企業である自転車関連メーカー(オージーケー技研株式会社、株式会社オージーケーカブト、ヤマハ発動機販売株式会社)が、各社単独ではリーチしきれない層にも交通安全に関する情報を届けるために協力して実施します。自転車本体、チャイルドシート、ヘルメットと、製品領域を横断した啓発活動は業界内でも珍しい取り組みとなります。









■青切符開始前、自転車送迎保護者が特に注意したいポイント

当プロジェクトでは、以下の無意識の違反にとくに注意を呼びかけています。

・通行区分違反(右側通行や、例外を除いた歩道での通行等)

・指定場所一時不停止等(「止まれ」の標識無視等)

交通事故の58.2％※は交差点で発生しています。

※日本損害保険協会作成「全国交通事故多発交差点マップ(2024年データ準拠)」より

横断歩道を自転車を押して歩く家族

ルールを守ることは、罰則を逃れるためではなく、大切な子どもの命を守るためです。「おやこじてんしゃプロジェクト」は、自転車送迎を行うご家庭が毎日安全に、笑顔で移動できる社会を目指してまいります。





今回のキャンペーンは新制度開始を前に、送迎世代への注意喚起と交通安全意識の向上を目的としています。









■「めざせ自転車事故ゼロ！新生活応援モニターキャンペーン」概要

おやこじてんしゃ_新生活応援キャンペーン2026

期間 ： 2026年2月19日(木)～3月2日(月)

内容 ： Instagramの指定記事(交通ルール解説)を読み、感想を

コメントした方から抽選で10名様に、協賛各社からの

移動お役立ちアイテムをモニター提供。

詳細URL ： https://oyakojitensya.com/info/cp260220/

提供賞品： -チャイルドシート付電動アシスト自転車 PAS babby

または PAS kiss ＋親子ヘルメットセット

-最新自転車用チャイルドシート ＋親子ヘルメットセット

-超コンパクトベビーカー





[協賛企業]

オージーケー技研株式会社 ： https://ogk.co.jp/

株式会社オージーケーカブト： https://child.ogkkabuto.co.jp/

ヤマハ発動機販売株式会社 ： https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/









■団体概要

おやこじてんしゃプロジェクトby OGK

設立 ： 2015年4月

事業内容 ： おやこじてんしゃ(子ども乗せ自転車)安全運転啓発活動

Webサイト： https://oyakojitensya.com/