スペースビジョンエーアイ株式会社(本社：韓国・光州、 https://www.space-vision.ai/ )は、最先端のVision AIを活用して物理的な小売空間のデジタルトランスフォーメーション(店舗DX)を支援する戦略的テクノロジーパートナーとして、3月3日(火)から3月6日(金)までの4日間、東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展します(ブース番号：RT7038)。





1





スペースビジョンエーアイは今回の展示を通じて、リテールメディアの革新を牽引する2つの中核ソリューションを公開します。1つ目のソリューション「Retail Vision」は、屋外広告の効果測定指標をベースに、特定のターゲット層が検知された瞬間に最適なコンテンツを自動配信する仕組みです。広告メッセージを最適な人物に届けることで、広告ROIの最大化を実現します。





2つ目のソリューション「Storefront AI」は、店舗のショーウインドーをリアルタイムデータ計測が可能なメディア資産へと転換し、来店率の向上に特化したソリューションです。生成AIが収集データを分析し、視線を惹きつける最適なビジュアルコンテンツを配信することで、実際の売上増加効果が実証されています。





2





広告主が選択した性別・年齢層のみに特化した成果連動型広告プラットフォームの商用化は、屋外広告(OOH)市場における新たな転換点となるでしょう。スペースビジョンエーアイは今回の展示を通じて、日本国内のパートナー企業と連携し、屋外広告全体の科学的発展とメディア横断型統合計測システムの構築を加速させる計画です。リテールテックJAPAN 2026を通じ、リテールメディア産業をリードする企業との戦略的協業を期待しています。





今回のソリューション公開は、2月にスペイン・バルセロナで開催された「ISE2026」および、ドイツ・デュッセルドルフでの「Euroshop2026」での発表後、多くの業界関係者から注目を集めており、アジア太平洋地域では今回が初の公開となります。本ソリューションにより、映像メディアソリューション分野におけるAIベースのサイネージ管理をより簡単に最適化できるほか、国内でも拡大しつつある新たな小売メディア分野において生成AIをより迅速かつ容易に適用する付加サービスの実現も可能となります。また、各店舗で使用されているデジタルサイネージをマーケティングにより積極的に活用できる環境が整います。





3





■会社概要

商号 ： スペースビジョンエーアイ株式会社(SpaceVision AI, Inc.)

代表者 ： Lee Dongwook

所在地 ： ＜本社＞ 韓国ソウル市 中区 ダサンロ12ギル3

設立 ： 2023年7月

URL ： https://www.space-vision.ai/









■展示概要

展示会名 ： リテールテックJAPAN 2026

日時 ： 2026年3月3日(火)～6日(金) 10:00～17:00

※最終日のみ16:30終了

会場 ： 東京ビッグサイト 東展示棟(東京都江東区有明3-10-1)

ブース番号 ： RT7038

イベントURL ： https://messe.nikkei.co.jp/rt/









■AIベースデジタル屋外広告ネットワークプラットフォーム「attention:d」技術概要

- デジタルサイネージと最先端のAI成果測定ソリューションを組み合わせ、CPM基準で課金する革新的な屋外広告。戦略的ターゲティングにより、効率的な予算配分と成果の最大化を実現します。

- 単なる通行人数にとどまらず、実際の関心度と広告成果を精密に計測します。

- オンライン広告と同様に「実測値」に基づく指標を提供します。

- リアルタイムダッシュボードにより、広告効果を直感的に把握し、広告戦略を一元管理できます。

- 多様なコンテンツとターゲット広告を組み合わせ、継続的に顧客とコミュニケーションを図ります。





attention:dは、AIによる視覚認識技術を活用し、デジタルサイネージ前の広告視聴者の性別・年齢・視線方向・注視時間を正確に計測します。広告主が指定した特定のターゲットグループ(例：18～59歳男女 / 男性18～59歳 / 女性18～59歳)に該当する実際のインプレッションのみに課金する、世界初の成果連動型CPM課金モデルを採用しています。このモデルは従来の屋外メディアでは不可能だった成果志向の課金方式であり、広告主に予算効率性と透明性を同時に保証する点で高い注目を集めています。





これまで屋外広告市場の課題であった効果測定の不透明さをデータで解決するアプローチは、業界から高い評価を受けています。なお、すべてのデータ集計・分析指標は、IAB(インタラクティブ広告協会)のDOOH計測ガイドラインに厳格に準拠しています。





また、広告視聴者の画像は現地設置機器内のAIによって即時に分析・破棄され、外部サーバーへの送信は一切行いません。このオンデバイス方式は、個人情報保護基準が厳格な米国・欧州市場において実証済みの技術です。スペースビジョンエーアイはすでにグローバル製薬企業ロシュおよびLGエレクトロニクスの海外展示プロジェクトに本ソリューションを提供し、その効果を実証しています。





https://www.attentiond.ai/





4

5





■SpaceVision AIソリューションの活用分野

1. 新たな広告事業を展開したいメディア企業：小売空間の価値を最大化するために。

店舗内の「Retail Vision」は、最先端の広告事業の立ち上げを可能にします。Vision AIをデジタルサイネージに統合してリアルタイムの表示データと顧客エンゲージメント指標を提供することで、オフライン店舗においてもオンライン広告水準の透明性とターゲティング機能を実現します。





2. 店舗オーナー・小売事業者：来店客数の確保という課題を解決するために。

「Storefront AI」は来店者数の最大化に最適化されたソリューションです。リアルタイムで通行者の関心を引くコンテンツを特定・最適化し、デジタルサイネージの配信を通じて来店を促進します。街を行き交う人々の流れを実際の販売機会へと転換する、実証済みのツールです。





3. 販売代理店・システムインテグレーター(SI)パートナー：製品ポートフォリオの差別化を確立するために。

飽和市場においてVision AI分析エンジンはデジタルサイネージ製品群に強力な競争優位性をもたらします。当社のインテリジェント技術をソリューションに統合することで、単なるハードウェア展開を超え、顧客企業にROIインサイトを提供する「インテリジェントインフラ」の提案が可能となります。





6

7





■SpaceVision AIソリューションの特長

・データで実証された屋外広告のデジタル転換。

これまでの屋外広告(OOH)はブランド認知向上に貢献してきた一方、実際に何人が広告を見たかという明確な回答を提供することはできませんでした。モバイル人口データに依存する従来手法では、精緻なターゲティングと成果計測が求められる現代のマーケティング市場に対応しきれていませんでした。こうした限界を打破するため、広告ネットワーク「attention:d」はAI視覚認識技術を導入し、屋外広告業界初の成果連動型CPM課金モデルを実現しました。





・AI視覚認識が変える課金システム。

attention:dの核心は、SpaceVision AI独自のAI視覚認識技術です。この技術により、デジタルサイネージは単なる動画再生装置を超え、リアルタイムデータ収集センサーとして機能します。





・精密ターゲティング計測と効率の最大化。

広告対象の性別・年齢・視線方向・注視時間などをリアルタイムで分析し、その結果に基づいて課金します。18～59歳の男女など特定のターゲットグループに正確に合致した実際のインプレッションのみを課金対象とすることで、広告主は無駄なコストを省き、実際に達成した成果に対してのみ費用を支払う、高効率な広告運用が可能となります。





・グローバル標準への準拠と個人情報保護。

attention:dは技術的完成度にとどまらず、データ信頼性とセキュリティの面でも世界水準を誇ります。

1) グローバルガイドライン準拠：データの客観性を担保するため、グローバルデジタル広告標準であるIAB(インタラクティブ広告協会)のDOOH計測ガイドラインに準拠しています。

2) プライバシーファースト：オンデバイス方式を採用し、画像は収集と同時に機器内で分析・破棄します。外部サーバーへの送信を一切行わないため、個人情報漏洩のリスクを根本的に排除しています。

3) 実証済みの技術力：ロシュおよびLGエレクトロニクスのグローバルプロジェクトを通じ、米国・欧州市場においてその価値がすでに実証されています。





・新たな屋外広告パラダイム、データドリブンマーケティング。

LGエレクトロニクスとの成功した試験的キャンペーンをもとに正式リリースされた本リテールメディアソリューションは、屋外広告を「パフォーマンスマーケティング」の領域へと引き上げる重要な役割を担います。広告主は透明性の高い成果分析をもとに、オンライン広告と同様の感覚でマーケティング戦略の見直しと改善を行うことができます。こうした変化は世界の屋外広告市場全体へと広がりつつあり、屋外広告はもはや不特定多数向けのメディアを超え、最も信頼性の高いデータドリブンなコミュニケーション手段へと進化しています。AI技術と空間特性が交差するこの取り組みは、ブランドが消費者とコミュニケーションする方法を根本から変えるものと期待されています。





8





■お問い合わせ

スペースビジョンエーアイ株式会社(SpaceVision AI, Inc.)

担当部署 ： Japan Sales Team

E-mail ： contact@space-vision.ai