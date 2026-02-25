シニア人材を活用したマンション管理代行事業を展開する株式会社うぇるねすでは、全国約3,780名の代務員※1（平均年齢 約７０歳・最高年齢9２歳）が活躍しています。

昨年度から、マンション管理の国家資格「管理業務主任者試験」への挑戦を会社としてサポートしており、202５年12月に実施された今年度の試験では、当社の代務員411名が挑戦し、41名が合格。合格者の平均年齢は６９．１歳、最高年齢合格者は男性が82歳、女性が76歳でした。今年度の試験全体の女性最高齢合格者を輩出しました。（試験結果詳細は後述）

昨年度開催のうぇるねすシップで試験対策講座を受ける代務員





うぇるねすがシニアの国家資格取得を独自の手厚いサポートで応援

「管理業務主任者」は主にマンション管理会社の担当者が取得する資格で、マンション管理員にはその資格は必要とされておりません。しかし、住民のニーズに応えられる専門性の高い人材育成と、年齢や性別に縛られることなくチャレンジすることで生きがいや働きがいを創出してもらうことを目的に、うぇるねすでは2024年度より「管理業務主任者」資格取得のサポートを行っています。2年目となる今年は、総勢411名が受験し、2年連続で挑戦した方は２48名という結果でした。

シニアがモチベーション高く挑戦を続け、難関試験を突破できる理由の1つに、うぇるねす独自の支援体制があります。

その１：シニアもデジタルで学習／独自のe-ラーニング「たんぽぽ講座」

いつでも、どこでも、気軽に学べるうぇるねす独自開発の動画教材。レベル別にステップを踏みながらスマートフォンだけで完結し、スキマ時間を活用した対策ができます。

その２：モチベーションの醸成／受講料の負担や受験者同士の情報交換

合格者には2024年～3年間お祝い金5万円を支給する物理的なサポートの実施や、毎年開催している社内研修イベント「うぇるねすシップ」における試験対策講座や合格者による座談会など、代務員同士で情報交換を行いながら士気を高める取り組みを導入しています。

受験者からは「勉強した内容が実務に活かせて嬉しい」「日々の業務のモチベーションにも繋がっている」など前向きなコメントが多く寄せられています。

うぇるねすでは新たなシニアの生き方・働き方・学び方の選択肢を提示することで、自分らしく、自由に躍動できる未来社会へ貢献していきます。

※1 当社代務員とは、管理会社の常勤管理員の休暇・退職などに伴い単発・長期で当該マンションの管理員として委託される代行管理員です。





挑戦者・合格者紹介

●今年度の女性合格者で最高齢 中間 恵美子(なかまえみこ)さん 76歳

近所に定年後マンション管理員として働く方がおり、いつも礼儀正しく溌剌としている姿を見て「あんな風に年を重ねたい」と憧れ、うぇるねすに応募。

代務員として働く中で、管理組合や法律、設備の知識が更に仕事に活きると感じ、受験を決意しました。

受験勉強は毎日たんぽぽ講座を受講し、問題演習で分からなかった点は書き出して整理、基礎講座の動画も繰り返し学習しました。

たくさんのことを学べる環境に感謝し、今後も、周りの人に喜ばれることやお役に立てることに積極的にチャレンジしていきたいです。





●うぇるねす最高齢合格者 八木愼吾（やぎ しんご）さん 82歳

うぇるねすで働き始めたきっかけは、先輩が代務員をしていたことを思い出し、ネットで調べて知りました。

最初は頭の体操やお祝い金も目的の1つでしたが、徐々に「年寄りの冷やかしと思われたくない」という気持ちが強くなり、一層真剣に受験を志すようになりました。

試験対策はスマホでのたんぽぽ講座受講や、過去問・模擬問題で集中的に反復学習をしました。結果、無事に合格できてホッとしています。たんぽぽ応援団の皆さんや家族の支えにも心から感謝しています。

今後は、身に着けた知識を少しでも居住者の皆さまのお役に立てるよう努めていきたいです。





●うぇるねす 代表取締役会長兼社長 下田雅美（83歳）

受験者が少ないにもかかわらず、合格者が昨年より多いことは誠に喜ばしいことです。やればできる、年齢は関係ないということを皆さんが証明してくれました。





今年は女性代務員が多くチャレンジしてくれました。合格者最高齢の女性がうぇるねすだったことはなんと嬉しいことでしょう。マンション管理業の発展にとっても女性の進出は素晴らしいニュースだと思います。

新しい知識を吸収する努力は、むしろ年を重ねてからのほうが、自分自身の成長につながると思います。「老いてますます盛ん」を全員で実施していきましょう！





●マンション管理の国家資格「管理業務主任者」概要

「管理業務主任者」とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の 説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格で、一般社団法人マンション管理業協会が管轄しています。「管理業務主任者」となるには、試験に合格して登録し、証の交付を受けることが必要です。

管理業務主任者試験は、年1回、12月に実施されます。管理業務の委託契約、管理組合の会計に関連する簿記・財務諸表等の知識、マンション管理に関する法律などの知識が問われます。

例年約15,000人程度が受験し、合格率は約20％という難易度の高い試験です。





●うぇるねす代務員による「管理業務主任者」受験状況 および 試験結果

今年度の最高齢女性合格者（76歳）は、うぇるねすの代務員でした。男性では、うぇるねすの過去受験者最高齢82歳の合格者を輩出。

合格率についても昨年と比べて大幅アップ。特に女性合格率は、全体合格率に迫る高さでした。

※（）は昨年度のうぇるねすの受験状況および試験結果、赤字は今年度の資格試験全体の数値





●会社概要

設立 2002年2月

資本金 1,800万円

代表者 代表取締役会長 下田 雅美

事業内容 全国2,000社のマンション管理会社向け管理員代行事業および

管理員研修事業など

本社 東京都新宿区新宿1-8-1 新宿ビルディング

支店 札幌支店、新宿支店、町田支店、横浜支店、川崎支店、大宮支店、

錦糸町支店、名古屋支店、関西支店、神戸支店、福岡支店・福岡オフィス

URL https://www.wellness-support.net/





「マンション管理の人手不足 × 定年の無い自由なシニアワーク」

マンション需要が年々増加する一方で管理員の人材不足が深刻になる中、当社ではマンション管理員のピンチヒッターとして代行業務を担っています。全国各地のマンションと代務員でマッチングを行い、単発または長期で管理業務を代行。代務員は定年の縛りなく、自由に、自分らしく働くことができます。