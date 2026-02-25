近畿大学附属湯浅農場（和歌山県有田郡湯浅町）は、天保11年（1840年）創業の老舗酒蔵である髙垣酒造株式会社（和歌山県有田郡有田川町）と協力し、令和8年（2026年）3月3日（火）から、附属湯浅農場で栽培した酒米「山田錦」を100%使用した「純米吟醸近大酒」と「純米近大酒」の新酒を販売します。【本件のポイント】●地元の老舗酒蔵と共同で「近大酒」の新酒を製造し、地域活性化と地産地消に取り組む●農学部の学生約60人が田植えや収穫を行った酒米「山田錦」を100%使用●実学教育の一環として、文芸学部芸術学科の学生が酒瓶のラベルデザインを担当【本件の内容】近畿大学附属湯浅農場は地域活性と地産地消を目的に、令和2年（2020年）から酒米「山田錦」の栽培に取り組んでいます。令和3年（2021年）には地元の酒蔵である髙垣酒造株式会社との共同事業として「純米近大酒」を発売し、令和5年（2023年）からは「純米吟醸近大酒」の販売を開始しました。また、令和7年（2025年）には近畿大学創立100周年を記念して「純米大吟醸近大酒」も発売しました。このたび、令和7年（2025年）に農学部の学生約60人と教職員が協力して田植えや収穫を行った酒米を使用して製造した「純米吟醸近大酒」、「純米近大酒」が完成し、新酒として発売します。酒瓶のラベルは実学教育の一環として、文芸学部芸術学科造形芸術専攻教授 安起瑩（あんきよん）ゼミの学生がデザインしました。近畿大学の学部イメージカラーを用いて、日本の伝統的な波文様を虹色で表現しました。さらに、文字や数字の一部に米の形を取り入れ、希望に満ちた明るい未来を連想させるデザインに仕上げています。【販売概要】発売日 ：令和8年（2026年）3月3日（火）販売商品 ：純米吟醸近大酒、純米近大酒販売価格 ：純米吟醸近大酒 300mL 880円（税込） 720mL 2,420円（税込） 純米近大酒 300mL 528円（税込） 720mL 1,650円（税込） 一升瓶（1.8L）3,300円（税込） 販売店 ：酒やの鍵本（和歌山県和歌山市手平1-4-26） https://www.kagimoto.com/ 松尾酒店（和歌山県和歌山市南材木丁2-25） https://www.iisake.net/ 石本酒店（和歌山県有田郡有田川町大字天満725） メッサオークワ 岩出店（和歌山県岩出市中迫147） 株式会社近大アシスト 東大阪営業所（大阪府東大阪市小若江3-4-1 近畿大学31号館1階）他提供飲食店：近畿大学水産研究所 大阪店（大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館6階） 近畿大学水産研究所 銀座店（東京都中央区銀座6-2 東京高速道路山下ビル2階） 近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店（東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本「東京駅」グランスタ東京1階）他 ※純米吟醸は1杯1,400円（税込）、純米は1杯1,100円（税込）で提供原材料 ：米（和歌山県産）、米麹（国産米） ※原料米は近畿大学附属湯浅農場で栽培した山田錦を100%使用醸造元 ：髙垣酒造株式会社お問合せ ：髙垣酒造株式会社 担当：髙垣 TEL（0737）34-2109【商品の特徴】＜純米吟醸近大酒＞清酒、純米吟醸酒、アルコール度数：16度、やや辛口、精米歩合：50％低温でじっくりと発酵させ、寒仕込みで醸した純米吟醸は、品の良い味わいとのどごしの良さが特徴です。＜純米近大酒＞清酒、純米酒、アルコール度数：16度、辛口、精米歩合：60％米の旨味がギュッと詰まっており、芳醇でコクのある旨さが魅力です。【髙垣酒造株式会社】天保11年（1840年）高野街道筋空海ゆかりの地、金屋（かなや）で創業。有田川上流早月峡谷（はやつききょうこく）に湧く岩清水を、いつの頃からか人は不老長寿の「空海水」と呼ぶようになりました。初代髙垣又右衛門はこのまろやかな霊水から酒を醸すことを思いつき、酒造りを始めました。以来、山里で独自の発酵法を編み出し、伝統の技術に支えられて今も手造りの味を守りつづけています。「紀勢鶴（きせいつる）」、「龍神丸（りゅうじんまる）」、電球の型の瓶に入ったユニークな電球の酒「てんきゅう」など幅広くお客様から愛されている酒を製造しています。所在地 ：和歌山県有田郡有田川町小川1465代表者 ：代表取締役 髙垣任世事業内容：清酒製造業設立 ：平成17年（2005年）資本金 ：1,000万円URL ：http://takagakishuzo.com/【関連リンク】文芸学部 芸術学科 造形芸術専攻 教授 安起瑩（アンキヨン）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1111-an-kiyoung.html農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/文芸学部https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/附属湯浅農場https://www.kindai.ac.jp/farm/水産研究所https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/aqua-research/