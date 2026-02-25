こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ラフォーレ伊東温泉 湯の庭】宿泊施設向け日本発のESG認証 「Sakura Quality An ESG Practice」 にて 4御衣黄桜を静岡県伊東市地域で初取得
持続可能な観光をリードするホテルとして高評価
ラフォーレ伊東温泉 湯の庭（静岡県伊東市猪戸、支配人：砂見 幸江）は、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、「４御衣黄桜」を取得いたしました。これは静岡県伊東市地域の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。また、本認証における4御衣黄桜の取得は、ラフォーレブランドとしても初の事例となります。
「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。
・地域の土砂災害・水防訓練に参加
・オレンジビーチの清掃など地域の奉仕活動に参加
・木製や竹製、減プラスチック製品など環境に配慮したアメニティの導入
・伊東市の津波避難協力ビルとして指定され、災害時には地域住民の一時避難場所としての役割を担っている
これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もラフォーレ伊東温泉 湯の庭は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。
■サクラクオリティグリーンとは
「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」は、株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。同認証はGSTCの42の基準に基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。
■ラフォーレ伊東温泉 湯の庭について
ラフォーレ伊東温泉 湯の庭は、首都圏からのアクセスも良好な伊東温泉に位置する温泉リゾートホテルです。館内には日本庭園を配し、和の趣を感じる落ち着いた空間が広がります。自家源泉を使用した温泉大浴場や露天風呂、貸切の家族風呂を備え、伊東温泉ならではのやわらかな泉質をお楽しみいただけます。地元食材を取り入れた料理の提供など、地域に根ざしたホテル運営を大切にしながら、伊豆観光の拠点として寛ぎの滞在をご提供しています。
■ラフォーレホテルズ&リゾーツについて
移りゆく日本の四季の美しさや、心身に癒しを与えてくれる温泉、その土地ならではのお食事など、日本の魅力を感じられる主要リゾート地において、5軒のホテルと2軒のゴルフ場を展開しています。温泉付きや愛犬とお泊まりいただける客室、大人数の研修にも対応可能な会議施設など、幅広いニーズに対応した施設のほか、各地の名産を活かした美食の数々や魅力的なアクティビティを提供しています。詳しい情報はwww.laforet.co.jp/v/ をご覧ください。また、Facebook（@LaforetHotels）やX（旧Twitter）（@Laforet_Hotels）でも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
＜ご予約＞
ラフォーレ伊東温泉 湯の庭 TEL：0557-37-3133（代表）
URL ：https://www.laforet.co.jp/ito/
