第21回「児童教育実践についての研究助成」助成対象決定
公益財団法人 博報堂教育財団は、第21回「児童教育実践についての研究助成」の助成対象を決定し、本日発表いたしましたのでお知らせいたします。
当事業の目的
「児童教育実践についての研究助成事業」は、「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的に、大学、研究機関および教育実践に関わる方を対象に、優れた研究を助成しています。新しい視点をもつ研究成果が、実践の場に反映され、児童教育の基盤が充実していくことをめざしています。
詳細はホームページをご覧ください。
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/
■助成対象
審査委員会による厳正な審査の結果、応募総数141件のうち、16件の研究を助成対象として選出しました。
詳細は「助成対象一覧」をご参照ください。
■今後の予定
2026年4月1日～2027年3月31日（1ヵ年助成）、2026年4月1日～2028年3月31日（2ヵ年助成）の期間、 研究助成を行います。
終了後は、助成対象者から研究成果報告書を提出していただくとともに、研究成果発表会で発表していただきます。
第21回「児童教育実践についての研究助成」助成対象一覧
＜1ヵ年＞
〈所属・役職は助成決定時のもの〉