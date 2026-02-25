公益財団法人 博報堂教育財団は、第21回「児童教育実践についての研究助成」の助成対象を決定し、本日発表いたしましたのでお知らせいたします。

当事業の目的

「児童教育実践についての研究助成事業」は、「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的に、大学、研究機関および教育実践に関わる方を対象に、優れた研究を助成しています。新しい視点をもつ研究成果が、実践の場に反映され、児童教育の基盤が充実していくことをめざしています。

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/subsidy/

■助成対象

審査委員会による厳正な審査の結果、応募総数141件のうち、16件の研究を助成対象として選出しました。

詳細は「助成対象一覧」をご参照ください。

■今後の予定

2026年4月1日～2027年3月31日（1ヵ年助成）、2026年4月1日～2028年3月31日（2ヵ年助成）の期間、 研究助成を行います。

終了後は、助成対象者から研究成果報告書を提出していただくとともに、研究成果発表会で発表していただきます。





第21回「児童教育実践についての研究助成」助成対象一覧

＜1ヵ年＞

〈所属・役職は助成決定時のもの〉