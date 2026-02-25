銀座カリー中辛の約3.6倍のトマトを使用し、濃厚なトマトの旨みを楽しめる

「銀座トマトカリー」

3月1日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、古き良き銀座の洋食文化を今に伝えるロングセラーブランド「銀座カリー」より、濃厚なトマトの旨みを楽しめる「銀座トマトカリー」を、2026年3月1日から全国にて発売します。

特長① 銀座カリー中辛の約3.6倍のトマト※1を使用特長

特長② トマトとお肉の旨みを感じられるミートソース風

特長③ 電子レンジでも簡単に調理可能なパッケージ

銀座トマトカリー（170g）

希望小売価格：389円（税込）





本商品は、トマトとお肉の旨みを感じられるミートソース風のレトルトカレーです。特製二段仕込みブイヨンの芳醇なコクと、あめ色になるまで炒めたたまねぎの甘みに、トマトの旨みを加え、深い味わいに仕立てました。銀座カリー中辛の約3.6倍のトマトを使用し、濃厚なトマトの旨みをお楽しみいただけます。電子レンジでも簡単に調理可能なパッケージを採用しました。

トマトは、健康のために食べている野菜のランキング※2において5年連続1位の人気の食材です。また、当社は銀座カリーの発売から30年以上にわたり、洋食における重要な食材の一つであるトマトの旨みを引き出すことを追求してきました。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 100g当たり生換算

※2 当社調べ