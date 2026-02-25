辛さきわ立つ濃厚スパイスで仕立てた

銀座カリーこだわりの味わいが楽しめる冷凍食品

「銀座カリーグラタン 2個入」

2月中旬より順次 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、古き良き銀座の洋食文化を今に伝えるロングセラーブランド「銀座カリー」より、辛さきわ立つ濃厚スパイス仕立ての冷凍食品「銀座カリーグラタン 2個入」を、2026年2月中旬より順次、全国にて発売します。

特長① 辛さきわ立つ濃厚スパイス仕立て

特長② じっくりと煮込んだ芳醇なカレーソース

特長③ カレーソースに合うゴーダチーズをトッピング

銀座カリーグラタン2個入（400g）

価格：オープンプライス





本商品は、「銀座カリー」ブランドこだわりのじっくりと煮込んだカレーソースと、ペンネマカロニが味わえる冷凍食品です。辛さきわ立つ濃厚なスパイスで仕立て、カレーソースに合うゴーダチーズをトッピングしました。

トレー入りで、電子レンジで簡単に調理ができるため、おかずの一品として昼食・夕食時や、ちょっと小腹が空いた時など幅広いシーンでお召し上がりいただけます。洋食屋さんのようなこだわりの味わいをご自宅などで手軽にお楽しみいただけます。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。