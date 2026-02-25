Galaxy AIが複数のAIエージェントに対応、

さらなる選択肢と柔軟性をユーザーに提供

～ Samsung Galaxyエコシステムに新たなAIエージェントを追加し、

日常の操作をより簡単、快適に ～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は、オープンで統合された複数のAIエージェントに対応したエコシステムにおける機能連携を強化する取り組みとして、Galaxy AIの拡張を行います。日常のさまざまなタスクにおける手間やステップを減らすというSamsungのAIビジョンのもと設計されたGalaxy AIは、ユーザーがより自然に作業を完了できるようサポートし、これまで以上に自由な選択肢、柔軟性、そしてコントロールが可能になります。

近年の調査※1によると、AIが日常生活により深く浸透する中で、用途に応じて複数のAIエージェントを使い分けるユーザーが増加しており、現在では約8割のユーザーが2種類を超えるAIエージェントを利用していると言われています。こうした変化を踏まえ、SamsungはGalaxy AI※2を進化させ、統合された複数のAIエージェントから選択できる環境を提供します。これにより、ユーザーは自身のニーズや好み、ライフスタイルに最適な体験を選択できるようになります。

※1 Samsung社内調査に基づくものです。

※2 一部のGalaxy AIの機能の使用にはSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsung は、AI 機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性においての保証は致しかねます。国や地域、OS/One UIバージョン、デバイスのモデル、キャリアによって使用できるGalaxy AI機能は異なります。

Galaxy AIはデバイス全体にわたるフレームワークレベルでの深い統合を通じて、AIをOSレベルに組み込み、開発されました。個別のアプリ内で動作するのではなく、ユーザーの利用状況や文脈を捉えてシステム全体で機能することで、より自然なやり取りや操作体験を実現します。このアプローチにより、アプリ間の切り替えや同じ指示の繰り返しを最小限に抑え、Galaxy AIがバックグラウンドでシームレスに動作できるようになります。また、Perplexityをはじめとするサービスを最適に組み合わせながら、Samsung Galaxyと一体感のある統合体験を提供します。

サムスン電子のモバイルエクスペリエンス（MX）事業部COOであるWon-Joon Choiは次のように語ります。「私たちはこれまで、ユーザーが複雑なタスクを迅速かつ容易に完了できるよう、より多くの選択肢と柔軟性、そしてコントロール可能なオープン且つ統合されたAIエコシステムの構築に取り組んできました。Galaxy AIはオーケストレーターとして機能し、さまざまなAIを統合することで、自然で一貫性のある体験を実現します。」





今回の取り組みの一環として、Samsungは今後発売予定のフラッグシップSamsung Galaxyデバイスにおいて、新たなAIエージェントとしてPerplexityを導入します。ユーザーは、専用のウェイクアップフレーズ「Hey Plex」による起動や、サイドボタンの長押しなどのクイックアクセス操作を通じてPerplexityを呼び出すことができ、必要なときに状況に応じたサポートをスムーズに受けられます。

PerplexityのAIエージェントは、Samsung Notes、時計、ギャラリー、リマインダー、カレンダーなどの主要なSamsungアプリや一部のサードパーティアプリと深く統合されています。これにより、一連の操作をよりスムーズに実行でき、アプリを個別に切り替えることなくタスク間をシームレスに移行できます。こうしたシステムレベルでの統合により、Samsung Galaxyユーザーはデバイス全体で、より柔軟なAI体験を享受できます。

Samsungは信頼できるパートナーとの連携を通じてオープンなAIエコシステムの拡充を進めるとともに、誰もが使いやすく利用できる体験の提供に引き続き注力していきます。対応デバイスや提供機能の詳細については、近日中に発表予定です。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。