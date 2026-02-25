クリーミーな口どけが楽しめるスライスチーズ「明治北海道十勝カマンベール入りスライスチーズ7枚入り」

「明治北海道十勝カマンベール」を使用し濃厚なうまみ、 クリーミーな口どけが楽しめるスライスチーズが登場！

「明治北海道十勝カマンベール入りスライスチーズ7枚入り」

３月１日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カマンベールのおいしさを手軽にスライスチーズで楽しめる「明治北海道十勝カマンベール入りスライスチーズ 7枚入り」を、2026年3月1日より全国にて発売します。

特長①クセが少なく日本人の味覚に合わせて作られた「明治北海道十勝カマンベール」を使用※1

特長②当社独自の“うまみ乳酸菌熟成※2”による濃厚なうまみ

「明治北海道十勝カマンベール入りスライスチーズ 7枚入り」(112g) 希望小売価格：402円（税込）

本商品は、クセが少なく日本人の味覚に合わせて作られた「明治北海道十勝カマンベール」を原料とし、カマンベールの贅沢な味わいと、当社独自の“うまみ乳酸菌熟成”による濃厚なうまみ、そしてクリーミーな口どけを実現しています。

毎日の食事でよく登場するスライスチーズは、その味に飽きてしまうという声もあります※3。こうしたニーズに応えるべく、日本人の味覚に合わせて作られたカマンベール入りで、少し贅沢な味わいのスライスチーズを開発しました。カマンベールシェアNo.1※4の当社だからこそ実現できた、上質な味わいで毎日の食卓に彩りを添える一品です。

本商品の発売を通じ、チーズのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 原料チーズ中、十勝工場製造のカマンベールチーズを3％以上使用しています。

※2 日本人好みの「うまみ」と「口どけ」を引き出す技術です。

※3 当社調べ ※4 インテージSRI＋ 白カビチーズ市場 2024年4月～2025年3月 金額シェア