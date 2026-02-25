東京・新宿歌舞伎町の中心に誕生 「RISE HOTEL SHINJUKU」2026年2月グランドオープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342576/images/bodyimage1】
2026年2月吉日
梅松株式会社（本社：東京都中央区）は、RISE HOTEL SHINJUKU（所在地：東京都新宿区歌舞伎町）を2026年2月、東京・新宿歌舞伎町の中心地に全12室の次世代型グループステイホテルとしてグランドオープンいたします。
当ホテルは「都心でも、誰一人妥協しない眠りを。」をコンセプトに、独自開発のクイーンサイズ・オリジナル二段ベッドを採用。都心部で一般的であったソファベッドやシングルベッド中心で最大宿泊人数をかせぐ宿泊スタイルを刷新し、“全員がゆとりあるベッドで眠れる”宿泊体験を実現します。
◆オリジナル二段ベッドの開発背景
グループ旅行やインバウンド需要の増加に伴い、
大人数で宿泊できる施設のニーズは拡大しています。
しかし客室面積の制約から、就寝環境に妥協が
生じるケースも少なくありませんでした。
RISE HOTEL SHINJUKUでは都市空間を最大限活用し、
空間効率と快適性を両立したオリジナル設計ベッドを開発。
大人数でも全員が快適に休める新しい宿泊価値を創出しました。
◆客室構成
・3名部屋 ×1室（ダブルベッド1台、ソファベッド1台）
・4名部屋 ×1室（キングベッド2台）
・8名部屋 ×8室（特注二段ベッド／ワイドダブル＋クイーンサイズ4台）
・10名部屋 ×1室（特注二段ベッド／ワイドダブル2台＋セミダブル3台）
・16名部屋 ×1室（キングベッド8台）
※最大宿泊人数以下でのご利用も可能です。
◆設備・サービス
全室にスマートロックを完備し、タブレットによる非対面チェックインを導入。高速Wi-Fi、キッチン、洗濯機、冷暖房、テレビ、バスルームを備え、調理器具やアメニティ類も充実しております。短期滞在から長期滞在、ワーケーションまで幅広いニーズに対応可能です。
◆今後の展望
RISE HOTEL SHINJUKUは、歌舞伎町という東京を象徴するエリアにおいて、“上質な休息空間を大人数でも全員に”という発想のもと、睡眠の質を重視した宿泊体験を提供し、都心型グループステイの新たなスタンダードを確立してまいります。
◆施設概要
名称 ：RISE HOTEL SHINJUKU
所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目8番3号 BOAMAXビル
客室数：全12室
開業日：2026年2月
https://www.rise-hotel.com/
◆会社概要
会社名 ： 梅松株式会社
住所 ： 東京都中央区銀座四丁目8番13号 銀座蟹睦会館601
https://umematsu.co.jp/
配信元企業：梅松株式会社
