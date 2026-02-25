ついに販売エリアを全国に拡大！ カマンベールチーズとブルーチーズの贅沢な味わいが楽しめる

「明治北海道十勝カマンブルー」

３月１日販売エリア拡大／全国

～北海道産生乳を使用し、乳製品消費拡大と持続可能な酪農経営に貢献～





本商品は、2023年7月にEC限定で販売を開始し、2025年10月に生産体制を強化して関東エリアでの発売に至りました。発売以降大変ご好評いただいており、お客さまが当社商品の取扱店舗を検索するシステム「店舗サーチ」では、直近までの累計検索数が約 8,000件※1となっています。さらに、SNS を中心に販売エリア拡大のご要望も多数いただいており、皆さまの声にお応えして、本商品の販売エリアを全国に拡大します。

本商品は「明治北海道十勝カマンベール」らしい、とろ~りまろやかな風味や口あたりはそのままに、ブルーチーズの風味が合わさった、白かびと青かびの絶妙なバランスによる贅沢な味わいが特長のナチュラルチーズです。本商品のブルーチーズは、特許製法（マイルドブルー熟成法※2）によって、クセを抑えつつ香りとコクを高めているので、チーズ初心者の方でもおいしく味わうことができるとともに、チーズ通の方にもチーズの奥深さを感じていただけます。

本商品の発売を通じ、チーズのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 2024年 1月～2025年12月の検索数の累計

※2 一般的な熟成よりもゆっくりと、低温で優しく熟成させることで、チーズの風味をまろやかにしつつ、青かび（ブルーチーズ）の風味や特長を引き出す技術