通信・自動車・IoT需要が牽引、年平均7.2%成長：2031年23.29億米ドルへ向かう振動子市場の構造変化
水晶振動子とMEMS振動子とは
水晶振動子は、高精度で安定した周波数発振を実現する電子部品であり、その基本構造は圧電特性を持つ水晶片を利用している。これに対し、MEMS振動子は微細加工技術を用いてシリコン基板上に構築される機械的共振構造を特徴とする。両者はともに通信機器、計測機器、コンピュータなどの基幹部品として不可欠であり、高純度な材料選定と製造技術の高度化が性能向上の鍵である。特にMEMS振動子はモジュール性に優れ、集積化や低消費電力化の面での優位性が注目されている。また、環境適合性の観点からも、鉛フリー製造や省資源技術の採用が進んでいる。
多様な産業を支える振動子技術の広がり
水晶振動子とMEMS振動子は、その高精度な周波数制御能力を活かし、電子機器をはじめとした多様な産業分野で不可欠な役割を果たしている。特に通信、自動車、医療機器、工業用センサーなど、幅広い用途での採用が進んでいる。これらの産業において、製品の性能向上や小型化、低消費電力化を支える技術として振動子の重要性は増している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界水晶振動子とMEMS振動子市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592307/crystal-and-mems-oscillators）によると、2025年から2031年の予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は7.2%で推移し、2031年までにグローバル市場規模は23.29億米ドルに達すると予測されている。これは、多様なエンドユーザー産業における振動子需要の拡大と、技術革新による新規用途の創出が背景にある。
この成長を支える要因としては、通信インフラの高度化やIoTデバイスの普及に伴う高精度タイミングデバイスの需要増加が挙げられる。また、自動車産業における電動化・自動運転技術の発展も市場拡大に寄与している。これらの産業動向を踏まえ、今後も振動子技術の応用範囲はさらに広がりを見せるであろう。
図. 水晶振動子とMEMS振動子世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342564/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342564/images/bodyimage2】
図. 世界の水晶振動子とMEMS振動子市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、水晶振動子とMEMS振動子の世界的な主要製造業者には、KDS、Kyocera、Microchip、SiTime、Siward Crystal Technology、TXC、Epson、Taitien、NDK、CTS Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約37.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と競争環境：振動子市場の現状と挑戦
振動子市場においては、性能向上とコスト削減を両立させる技術革新が絶え間なく続いている。特に、MEMS技術の進展により、小型化、高耐久性、低消費電力化が可能となり、従来の水晶振動子にはない柔軟な設計や多様な用途への適用が拡大している。一方で、高周波数精度や温度安定性の要求が厳しい分野では、伝統的な水晶振動子の信頼性が依然として評価されており、技術間の棲み分けが明確化しつつある。
市場競争は激化しており、価格競争力を維持しつつ新技術を取り入れることが求められる。そのため、製造プロセスの効率化や品質管理の高度化が不可欠である。また、製品の差別化を図るために、独自の設計技術や材料工学の応用が鍵となっている。これらの要素は、製品の信頼性と長期安定性を支える重要な基盤となっている。
