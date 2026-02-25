ハイブリット型車輪脚ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（2足型、4足型）・分析レポートを発表
2026年2月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハイブリット型車輪脚ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハイブリット型車輪脚ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界のハイブリット型車輪脚ロボット市場規模は2024年に244百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率7.0%で推移し、2031年には390百万ドルへと再調整される見込みです。産業用途の自動化や危険環境での作業需要を背景に、堅調な拡大が想定されます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。ロボットは部材点数が多く、精密部品や制御系の調達も重要となるため、通商政策や供給網の変動がコスト、納期、事業継続性に与える影響を検討しています。
ハイブリット型車輪脚ロボットは、車輪移動と脚移動の利点を統合したロボットです。平坦または比較的整った地形では車輪により高速移動でき、険しい山道、階段、溝などの複雑地形では脚構造により跨ぎや登坂などの機敏な動作が可能です。柔軟性と適応性が高く、機械構造設計と高度な制御システムにより多様な環境へ対応できる点から、幅広い用途での展開が期待されています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
車輪脚ロボットは設計と製造コストが高く、市場参入企業は相対的に限定されるとされています。グローバルではBoston Dynamicsが技術面で先行する企業として言及されています。Swiss-Mile Robotics AGはETH Zurichに関連するスタートアップとして紹介されており、資金調達により開発加速が見込まれる企業として扱われています。
また、中国市場ではUNITREE、DEEP Robotics、AGILE?Xが研究開発と製造の主要企業として挙げられています。UNITREEは四足ロボットが消費者向け娯楽、産業、教育、研究などで広く利用され、出荷実績が大きい企業として言及されています。AGILE?Xはロボット技術の産業シーンへの統合を進め、複数分野での商用化を推進する企業として位置付けられています。さらにTencentは2021年に2足の車輪脚ロボットを公開し、生活環境向けの人型ロボット研究成果として車輪脚足の複合設計を備える構成が紹介されています。
________________________________________
【成長機会と課題】
市場拡大の中核要因は需要拡大と技術進歩です。複雑地形での機動力と多様なタスク対応力により、産業、救助、軍事などで需要が増加すると見込まれます。今後、コスト低下と費用対効果の改善が進めば、消費者向け領域にも適用が広がる可能性があります。
技術面では運動制御や機械視覚などの進歩が加速しており、新たな成果が継続的に実装されることで、適応性と柔軟性の強みがさらに発揮されやすくなります。企業や研究機関の投資も呼び込みやすく、市場の活性化が続くとされています。
一方で課題として、技術改良と実装の難しさが挙げられています。サイズや積載能力などの機械要件に加え、より長い稼働時間、より高速な移動、より大きい登坂角、より大きい段差踏破などが、継続的に追求される主要性能指標となります。
________________________________________
________________________________________