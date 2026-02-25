ナレフルチャット、AIエージェントとナレッジ共有機能の大型アップデート～全社員のAIリテラシー向上を実現する新機能を実装～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年2月24日(火)、生成AI活用におけるスキル格差を解消する機能を新たに実装しました。組織内で蓄積したナレッジを全ユーザーに周知できる「全社推奨プロンプト」機能と、専門知識なしでも高度な自動化を実現できる「AIエージェント公式テンプレート」「エージェント作成支援機能」により、全社員がトップレベルのAI活用を行える環境を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage1】
■ 背景と課題認識
企業における生成AI活用が急速に進展する一方で、新たな課題が顕在化しています。生成AIに関する知識の差や、プロンプト作成のスキル差により、同じツールを使用していても成果にばらつきが生じること、そして業務特化型の専用AI（エージェント）を構築できる人材が限定されることで、組織全体のAI活用がうまく進まない企業も生まれてしまっています。
ナレフルチャットは、この課題を解決するため、個人や部門の優れた実践例を組織全体の標準資産に変える仕組みと、誰もが高度なAIエージェントを構築できる環境を実現いたしました。
＜参考記事＞
コンテキストエンジニアリングとは？
https://www.knowleful.ai/plus/context-eng-guide/
■ 新機能について
(1)成功事例を全社員の標準装備にする「全社推奨プロンプト」
タイムライン上で社員が共有したプロンプトの中から、特に有用なものを管理者・運用者が「全社推奨プロンプト」として登録・共有できるようになる新機能です。推奨されたプロンプトは、全従業員がすぐにアクセス・活用できる形で表示されます。
個人の経験や知識に頼らず、効果実証済みのプロンプトを全社員が活用することで、全社員がAI活用の成功体験を実感することができ、スキルの格差を解消します。初手のつまずきや試行錯誤の時間が削減されることで、従業員はより本来の業務に集中でき、組織全体の業務品質と運用効率の向上につながります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage2】
(2)専門知識なしで高度な自動化を実現する「AIエージェント機能」の大幅アップデート
AIエージェント機能を、専門的な知識が無くてもより使いやすくなるよう、以下の2つの支援機能を実装いたしました。
・AIエージェントの公式テンプレートの追加：社内の問い合わせ対応、営業支援など、即座に業務に活用できるAIエージェントのテンプレートを提供開始
・ベースプロンプト自動生成機能：業務要件を入力するだけで、AIエージェントの動作の基本となるプロンプトを自動生成できるように
本機能により、AIエージェントの設定やプロンプトの作成といった手順を踏まずにAIエージェントの運用が可能になり、既存リソースのみで部門・現場レベルでの迅速なAI導入が可能になります。専任のAI運用人材の確保が不要になることで、導入コストを削減しながら、現場主導のDX加速を実現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage4】
今回のアップデートにより、ナレフルチャットは単なるチャットツールとしての機能に加え、社内のノウハウをAI資産として蓄積・共有・活用でき、更に、生成AIの業務導入を迅速に実現できるプラットフォームへと進化します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage1】
■ 背景と課題認識
企業における生成AI活用が急速に進展する一方で、新たな課題が顕在化しています。生成AIに関する知識の差や、プロンプト作成のスキル差により、同じツールを使用していても成果にばらつきが生じること、そして業務特化型の専用AI（エージェント）を構築できる人材が限定されることで、組織全体のAI活用がうまく進まない企業も生まれてしまっています。
ナレフルチャットは、この課題を解決するため、個人や部門の優れた実践例を組織全体の標準資産に変える仕組みと、誰もが高度なAIエージェントを構築できる環境を実現いたしました。
＜参考記事＞
コンテキストエンジニアリングとは？
https://www.knowleful.ai/plus/context-eng-guide/
■ 新機能について
(1)成功事例を全社員の標準装備にする「全社推奨プロンプト」
タイムライン上で社員が共有したプロンプトの中から、特に有用なものを管理者・運用者が「全社推奨プロンプト」として登録・共有できるようになる新機能です。推奨されたプロンプトは、全従業員がすぐにアクセス・活用できる形で表示されます。
個人の経験や知識に頼らず、効果実証済みのプロンプトを全社員が活用することで、全社員がAI活用の成功体験を実感することができ、スキルの格差を解消します。初手のつまずきや試行錯誤の時間が削減されることで、従業員はより本来の業務に集中でき、組織全体の業務品質と運用効率の向上につながります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage2】
(2)専門知識なしで高度な自動化を実現する「AIエージェント機能」の大幅アップデート
AIエージェント機能を、専門的な知識が無くてもより使いやすくなるよう、以下の2つの支援機能を実装いたしました。
・AIエージェントの公式テンプレートの追加：社内の問い合わせ対応、営業支援など、即座に業務に活用できるAIエージェントのテンプレートを提供開始
・ベースプロンプト自動生成機能：業務要件を入力するだけで、AIエージェントの動作の基本となるプロンプトを自動生成できるように
本機能により、AIエージェントの設定やプロンプトの作成といった手順を踏まずにAIエージェントの運用が可能になり、既存リソースのみで部門・現場レベルでの迅速なAI導入が可能になります。専任のAI運用人材の確保が不要になることで、導入コストを削減しながら、現場主導のDX加速を実現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342563/images/bodyimage4】
今回のアップデートにより、ナレフルチャットは単なるチャットツールとしての機能に加え、社内のノウハウをAI資産として蓄積・共有・活用でき、更に、生成AIの業務導入を迅速に実現できるプラットフォームへと進化します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ