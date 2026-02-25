一般社団法人ツーリズムとよた(会長：太田 稔彦)は、豊田市内の宿泊事業者と協業し、FIA世界ラリー選手権(WRC)フォーラムエイト・ラリージャパン2026の豊田市宿泊観戦プランを2026年2月25日(水)午後1時より販売開始します。本プラン限定の専用観戦エリアを準備し、市内への宿泊需要を創出します。





ラリージャパン2026 豊田市宿泊観戦プラン





■プラン概要

発売日 ：令和8年2月25日(水)午後1時より

宿泊施設 ：＜旭地区＞旭高原元気村

＜小原地区＞平畑温泉寿楽荘

＜下山地区＞かじか苑

三河高原キャンプ村

＜足助地区＞ホテル百年草

＜豊田地区＞プラザホテル豊田

ビジネスホテルこさなぎ

豊田プレステージホテル

申込先 ：各宿泊事業者

特設ページ：ツーリズムとよた公式ホームページに特設ページを開設

https://www.tourismtoyota.jp/features/detail/132/









■豊田市宿泊観戦プランの特徴 ～専用の観戦エリアを設定～

山間部で開催される2つのスペシャルステージ(以下「SS」)内に専用観戦エリアを設定し、迫力あるラリーカーの走行を間近でお楽しみいただけます。また本プラン購入者限定の施設にて、休憩場所や飲食などを提供します。





5月29日(金) 伊勢神トンネルSS

旭高原元気村きらめき館を専用観戦エリアとし、きらめき館屋上からのSS観戦が可能です。1階シアタールームでは他SSの中継放送や休憩にご利用いただけます。





5月31日(日) 三河湖SS

香恋の館第2駐車場付近を専用観戦エリアとし、香恋の館の利用や飲食提供、他SSの中継放送を実施します。

中京大学社会連携部と連携し学生ボランティアのおもてなし企画も実施します。





※5月28日(木)鞍ヶ池SD、5月30日(土)藤岡SSSの追加手配も可能です。