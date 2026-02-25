株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にあるハローキティの施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、いちごのパンナコッタやいちごのミルクレープなど、甘く瑞々しい“いちご”をふんだんに使用したデザートを中心に、ハローキティのかわいい装飾を施した『ハローキティのいちごアフタヌーンティー』を3月14日（土）より提供いたします。

新作の『ハローキティのいちごアフタヌーンティー』では、いちごの濃厚な甘さが口いっぱいに広がる「いちごのスムージー」やいちごの芳醇な香りと瑞々しい味わいをお楽しみいただける「いちごのミルクレープ」や、爽やかな甘さのいちごゼリーととろけるような口どけに仕上げたストロベリーパンナコッタが2層になった「いちごゼリーとストロベリーパンナコッタ」など、シェフが心を込めて仕上げた甘いいちごの味わいが口いっぱいに広がる8種のスイーツをご用意。各スイーツ皿には、ハローキティやリボンの最中をトッピングし、彩りも華やかでかわいいアフタヌーンティーです。ハローキティの世界感が広がる店内で、甘いいちごに包まれる至福のティータイムをご堪能ください。

■『ハローキティのいちごアフタヌーンティー』 概要

提供期間： 3月14日（土）～5月31日（日）提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30）内容： シェフが腕によりをかけて仕上げた8種のスイーツをラインナップ＜上段＞いちごゼリーとストロベリーパンナコッタ/抹茶テリーヌ/いちご＜中段＞いちごのトライフルケーキ風/いちごのミルクレープ/ハートのチョコレート＜下段＞パストラミサンド/いちごのスムージー料金： 5,800円（税込）※ドリンク2杯付き ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要場所： HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/