日本の老舗絵の具屋・株式会社月光荘画材店(所在地：東京都中央区、代表：日比康造)が運営する月光荘は、埼玉県三芳町にある自社の絵の具工場「月光荘ファルベ」を、体験交流拠点として2026年3月6日(金)にリニューアルオープンします。これまでファルベは、カフェやイベントスペースとして運営をしてきましたが、今回のリニューアルでは、実際に絵の具を生み出す製造工場部分まで見学可能に。地域の人々が、ものづくりの現場に触れながら、色づくり体験や創作活動を楽しめる空間へと生まれ変わります。創業109年の画材店が、製造の現場そのものを街にひらく新たな試みです。





工場という場を体験と交流の拠点に









【味わう、つくる、学ぶ、ひらく、月光荘ファルベでできること】

月光荘ファルベは、「味わう」「つくる」「学ぶ」「ひらく」を軸に、工場という場を体験と交流の拠点へと再構成しました。





(1)味わう ー カフェとフリーおえかき

■カフェスペース(1F)

工場1階にはカフェを併設。名物「三芳ビーフシチュー」や焼きたてのスコーンを提供します。絵の具職人の仕事や展示されたアート作品を眺めながら、制作の合間や仲間との語らいの時間をお楽しみいただけます。

そしてカフェには、無料で使える画材(※絵の具以外)を収納したクローゼットを常設。飲食を楽しみながら、大人も子どもも気軽にお絵かきを楽しめます。製造現場の空気を感じながら、感性を育む体験の場です。





カフェスペース









フリーおえかき









(2)つくる ー 体験プログラム

■アトリエ体験(水彩・油彩)

大正モダンを思わせる16畳の畳アトリエ空間。アンティーク・ソファや和ダンスが並ぶ落ち着いた空間で創作を楽しめます。専用キットをご用意しているため、手ぶらで参加可能。絵本コーナーも併設し、付き添いの方も飲食可能です。





料金

～手ぶらでお絵かき～

・手ぶらでドローイング 660円(税込)

・手ぶらで透明水彩 3,300円(税込)

・手ぶらで油彩体験 5,500円(税込)

※営業時間内いつでもご利用いただけます





大正モダンを思わせる16畳の畳アトリエ空間





絵本コーナー









■月光荘ファルべ 透明水彩絵の具づくり体験～マイカラー・ラボ～

月光荘の絵の具と同じ原料を使い、自分だけの絵の具を調合。オリジナルネームを付けて持ち帰ることができます。色づくりの工程に触れる、小さな文化体験です。

料金：マイカラー・ラボ

from 3 basic colors 2,200円(税込)

マイカラー・ラボ

from 9 colors with a frame 6,600円(税込) ※予約必須





月光荘ファルべ 透明水彩絵の具づくり体験～マイカラー・ラボ～









■おえかき缶バッジ

描いたスケッチを、その場で直径76mmの缶バッジに加工。「描く楽しさ」と「身につける喜び」を同時に体験できます。

料金：1,100円(税込)





おえかき缶バッジ









(3)学ぶ ー ワークショップ

絵の具づくりワークショップに加え、お菓子づくりやバレエ講師によるストレッチクラスなど、暮らしに感性を取り入れるワークショップを定期開催。日常の延長線上にある学びの場を目指します。

※開催内容・料金は随時告知









(4)ひらく ー 共有と交流

■プライベート・アトリエ(3F)

月光荘ファルベ3階、テラスの隣にあるプライベートアトリエ。自宅ではなかなか実現できない開放感の中で、風と光を感じながらの制作が可能。コーヒーやビールの無料サービス付き。

料金：一般 8,800円(税込)

U-25 5,500円(税込)





プライベート・アトリエ





開放感のあるテラススペース









■レンタルスタジオ

スタジオA

ホワイトキューブ仕様。撮影、ミーティング、ダンスやヨガ教室などに対応。





レンタルスタジオA









スタジオB

学校の美術室を思わせる空間。大型の作品制作や大人数ワークショップに最適。





レンタルスタジオB

料金：2時間 3,300円(税込)

5時間 7,700円(税込)





■フライデー・シアター

毎週金曜は、絵の具工場が「街の映画館」に。

パブリックドメインの名画を中心に、音響にこだわった空間で上映。映画鑑賞とともに、仲間との語らいを楽しめます。

料金：ワンドリンクオーダー制





(5)お買い物

月光荘製品の訳あり品・サンプル・廃番品を工場価格で販売するアウトレットを併設。

ここでしか出会えない商品も取り扱います。





月光荘製品のアウトレットコーナー









【今後の展望】

月光荘ファルベは完成された施設ではありません。地域の人々、アーティスト、教育機関や企業との共創を通じて育っていく「開かれた工場」として、文化のインフラとなることを目指します。画材メーカーとして培ってきたものづくりの現場を、暮らしの中へ。月光荘はこれからも、自由な発想と創作を支えるメーカーであり続けます。









【施設概要】

施設名 ： 月光荘ファルベ

所在地 ： 埼玉県入間郡三芳町竹間沢324-6

運営 ： 株式会社月光荘画材店

創業 ： 1917年

公式WEB ： https://gekkoso.co.jp

月光荘ショートムービー

https://youtu.be/Zy8zOXPFehE?si=cWcn8sTVoCKmGl5Y

月光荘ファルべWEB： https://www.gekkoso-farbe.com

Instagram ： https://www.instagram.com/gekkosofarbe/