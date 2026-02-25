ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「とちぎ新鮮倉庫」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

栃木県は、生産量日本一を誇るいちご「とちあいか」をはじめ、全国有数の生産量を誇る「こしひかり」、県を代表する黒毛和牛の「とちぎ和牛」など、野菜・畜産・米がバランスよく生産されています。

キャンペーン期間中は、対象商品を９０品以上取り揃えており、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。



ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3101/



【対象商品】（おすすめ商品抜粋）

〇苺 とちあいか（約260g×４パック）栃木県産

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-aika01-1L520803/

栃木の豊かな自然の恵みを受けて育った「とちあいか」は、濃厚な甘みと程よい酸味が魅力のいちごです。

果肉はしっかりとしており、口に入れた瞬間に広がるジューシーな味わいは、まさに新鮮そのもの。

見た目はハート型で可愛らしく贈答用にもぴったりです。





〇とちぎ和牛 ロース すき焼き/しゃぶしゃぶ用（400g）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-2023tochiwa03/

「とちぎ和牛」は栃木県を代表する黒毛和牛で、指定生産者肥育のもと、枝肉格付がＡ・Ｂの４等級以上に認定された枝肉だけに与えられる銘柄です。

良質なお肉はアクも少なく、まわりの野菜にも絶妙な味付けをほどこしてくれます。





〇とちぎゆめポーク とんてき (100g×５枚)

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-1L5302A1/

とちぎゆめポークは、栃木県内の厳選された指定農場で、特別に配合された専用飼料を使用して丹念に育てられた豚肉です。

生産から管理まで一貫して高い基準を守り、健康で安心・安全な豚肉づくりを徹底しています。

舌触りや口どけがまろやかで、サシが多く入っているのが特長です。









【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown