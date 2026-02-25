[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。2月16日から2月22日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■猫は家庭の空気を和らげる？「ネコとヒト」の不思議な関係

#クリエイティブ#テクノロジー#アイデア#ペット

近年、猫と人間の関係は大きくアップデートされ、新たな時代が到来しています。テクノロジーとアイデアをかけ合わせた、猫にまつわる最新のプロジェクト事例やユニークな研究開発などをお届けする本連載。今回は猫の日に合わせ、猫と人間の関係性について上智大学の齋藤先生にお話を伺いました。

著者：齋藤 慈子（上智大学）×大瀧 篤（電通 zero／Dentsu Lab Tokyo）

■PR視点でメッセージは“届く”ものへ

#経営/企業#クリエイティブ#コピーライター#パーパス

企業メッセージを社会へ浸透させるための「PR視点」とは？企業が社会と向き合うとき、最初に問われるのは「どんなメッセージを発信するか」です。今回は、コミュニケーションを“社会の動き”から捉え直しながら、実務としてどう取り組むべきかをご紹介します。

著者：石川 眞吾（電通 第4マーケティング局）

■日本市場でも"暮らすように旅する”文化を広めたい──Airbnbとの二人三脚の10年

#マーケティング#顧客体験#社会課題#旅行

住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行から7年。Airbnbが日本に進出した当初から、広告・コミュニケーションの側面で伴走してきたのが電通です。今回は、同プロジェクトに初期から関わってきたビジネスプロデューサーの矢野仁一氏に当時の舞台裏とAirbnbという企業の魅力について伺いました。

著者：矢野 仁一（電通 第20ビジネスプロデュース局）

■LGBTQ+と広告表現―ガイドライン活用から見えてきた、より良いクリエイティブのヒント

#広告#社会課題#ジェンダー#ダイバーシティ#LGBTQ＋

広告表現は、社会の価値観や多様性の認識に大きな影響を及ぼします。しかし現状は、LGBTQ+当事者が“透明化”され、存在が見えにくくなっているケースも少なくありません。広告制作者が無意識のうちに抱えるバイアスや、表現の中で配慮すべきポイントについて、イベントで語られた内容をもとに、社会全体で共有したい視点をご紹介します。

著者：飯沼 瑶子（電通 第8マーケティング局）×杉山 優（電通）

■限定に弱い消費者の背中を押す“欲望”は、他者への「優越感」と「安心感」

#マーケティング #生活者インサイト#生活者意識調査

65％の人が「限定クーポン」を“必ず使う”？ 本記事では、「限定品」「限定情報」に焦点をあて、電通デザイアデザインが2025年11月に実施した「心が動く消費調査」を分析し、調査結果から得られたインサイトやファインディングスをお伝えしていきます。消費者の背中を押す“欲望”との関係についての、電通デザイアデザイン 立木学之氏の考察とは？

著者：立木 学之（電通 未来事業創研）

