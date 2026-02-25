高周波ストレートシーム溶接管製造機の世界市場2026年、グローバル市場規模（小型溶接管製造機、中型溶接管製造機、大型溶接管製造機）・分析レポートを発表
2026年2月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高周波ストレートシーム溶接管製造機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高周波ストレートシーム溶接管製造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の高周波ストレートシーム溶接管製造機市場規模は2024年に577百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率4.9%で推移し、2031年には806百万ドルへと再調整される見込みです。インフラ投資やエネルギー関連設備の更新需要を背景に、安定成長が見込まれる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。関税や通商政策の変化が、設備価格、部材調達、納期、地域別の競争条件に与える影響を検討し、供給網の安定性を重要論点として整理しています。
高周波ストレートシーム溶接管製造機は、金属溶接設備の中でも広く利用される装置であり、主に小径の管を対象に直線シーム溶接管を製造します。石油、天然ガス、油圧などで使用される配管向けの管材製造で重要な役割を担います。高周波電流による加熱と圧力溶接を組み合わせ、2つの材料端部を接合して長尺の管を形成します。
________________________________________
【製品特性と製造範囲】
本装置は直径8mmから660mmの範囲の管に適用できます。小径管では小型の電極ヘッドと金型を用い、条件調整によって溶接を行います。大径管では大型の電極ヘッドと金型が必要となり、より高い電流と圧力の調整が求められます。
特長として、溶接速度が速く、溶接品質が良好で、生産効率が高い点が挙げられます。また、さまざまな金属材料の溶接に適用しやすく、建設、石油、天然ガス、水力発電などの産業で、多様なパイプラインや配管の製造に活用されています。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場を分解し、需給動向、競争環境、需要変化要因を整理しています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、主要プレイヤーの位置付けを示しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、製品別および用途別の将来見通し、競争要因の評価が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは小型溶接管製造機、中型溶接管製造機、大型溶接管製造機に区分されています。対象管径や生産能力、設置スペース、運用負荷に応じて選定が分かれ、投資規模と需要業界の要件が導入判断に影響します。
用途別では建設、自動車、石油化学、農業、その他に分類されています。建設分野では構造材や配管需要が下支えとなり、石油化学分野ではエネルギー関連投資や更新需要が重要です。自動車分野では部材用途に応じた精度・品質要求が強く、農業分野では設備用途や地域インフラに連動した需要が想定されます。
