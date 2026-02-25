IDOG&ICATオリジナルペットウェア2026年春夏コレクションより特別な日の思い出にオススメのウェディング風ウェアを2月25日より発売
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はIDOG&ICAT（アイドッグ＆アイキャット）ドッグウェア2026年春夏コレクションよりイベントウェアを、2026年2月25日より発売いたします。
2026年春夏コレクションでは毎年人気の暑い季節を快適に過ごすための機能性を備えたドッグウェアや小物をはじめ、浴衣などの春夏のイベントに合わせたコスチュームアイテムなどをラインナップ。
春夏特有の気候環境を考慮し、愛犬の負担軽減につながるアイテムを多数展開いたします。
人気商品の【ウェディング】ウェアがリニューアルして新登場！
ふんわりボリュームのあるスカートやリボンがゴージャスなウェディングドレス風のワンピース。
フォーマルなシーンで活躍するクラシックなタキシード風タンク。
オーナー様との特別な日の思い出や、お呼ばれ、おめかしにオススメです。
■ 特別な日の思い出を一緒に、ウェディング風ワンピ
特別な日を華やかに彩る、ウェディング風ワンピース。
レーストップスと光沢感のあるオーガンジーのスカートが、上品な雰囲気を演出します。
サテンリボンとチャームのアクセントが、フォーマルな可愛らしさをプラス。
記念日撮影やパーティー、結婚式へのお呼ばれなど、特別なシーンにぴったりの1着です。
愛犬が主役の瞬間を、より可愛く、より特別に。
・4段のフリルスカートでボリュームたっぷりの華やかなデザイン
オーガンジーのバルーンスカートに、チュールのギャザーフリルを重ねることで、ふんわりとした立体感を出しました。
やさしく広がるオーガンジー素材が、ドレス全体の華やかさをさらに引き立てます。
動くたびに光を反射してキラッと輝き、写真映えも抜群です。
・大きなリボン＆チャームが高級感を演出
中央の大きなリボンにはチャーム付きのサテンリボンをあしらい、フォーマルなきらめきをプラス。
華やかさの中に上品さを感じるデザインです。
・細部までこだわった仕様
袖周りにはフリルをあしらい、首元にはリボンを付けることで、前から見たときも可愛らしい印象に仕上げました。
商品名：iDog ウェディングワンピ
カラー：ホワイト26/ピンク26
素材：本体：ポリエステル95%、ポリウレタン5%、別布：ポリエステル100%
サイズ展開：XS/S/M/L/XL/XXL/DS/DM/DL
■ お呼ばれの時も一枚できまる、タキシード風タンク
フォーマルなおめかしスタイルが簡単に楽しめる、タキシード風タンクがリニュアル！
胸元の蝶ネクタイ、ジャケット風の切り替えデザインで、まるで本物のタキシードを着ているような上品な仕上がりに。
結婚式、撮影会、誕生日、パーティーなどの特別な日はもちろん、普段使いでも上品に決まる優秀アイテムです。
動きやすいタンクトップ仕様で、ワンちゃんの負担も少なく快適。
・タキシードの王道、黒とチェックの２デザイン
ブラックは燕尾服をイメージしたデザインでクラシックに。
チェック柄はフォーマルにもカジュアルにも使えるデザインでオシャレに。
愛犬の個性やTPOに合わせて選べる2デザインをご用意しました。
・タキシード風のおめかしデザイン
