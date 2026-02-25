商業グレードインテリアファブリック業界の将来展望：2032年までに9637百万米ドルに達すると見込まれる
2026年2月14日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「商業グレードインテリアファブリック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の商業グレードインテリアファブリック市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。商業グレードインテリアファブリック市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
市場規模
2025年における商業グレードインテリアファブリックの世界市場規模は、7965百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.8%で成長し、2032年までに9637百万米ドルに達すると予測されている。
商業グレードインテリアファブリックは、ホテル、オフィス、公共施設など高頻度使用環境に対応するため、耐摩耗性、難燃性、清掃性を強化した内装用繊維素材である。デザイン性と機能性を両立し、長期間の使用でも外観を維持できる。環境配慮型素材や抗菌・防汚加工など付加機能の開発も進んでいる。
市場セグメント分析
商業グレードインテリアファブリック市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Polyester Fabric、 Acrylic Fabric、 Nylon Fabric、 Artificial Leather、 Others
用途別：Hospitality、 Healthcare、 Corporate/Office、 Retail、 Educational Institutions、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の商業グレードインテリアファブリック市場の主要企業には、Architex、 ARC Com、 Brentano、 Camira、 HBF Textiles、 Kvadrat、 Knoll Textiles、 Designtex、 Bernhardt Textiles、 Carnegie Fabrics、 Luum Textiles、 Maharam、 KOVI Commercial、 Crypton、 Sunbrella、 Warwick Fabrics、 Mitchell Group、 Decorative Fabrics Direct
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1671320/commercial-grade-upholstery-fabric
【目次】
第1章：商業グレードインテリアファブリック製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2021～2032）
第2章：商業グレードインテリアファブリックの競合分析、売上トップ企業（トップ5社、トップ10社）とその売上、製造拠点、製品、価格、販売量と市場シェアを包括的に分析します。また、最新の発展計画および買収情報も詳細に提供します。（2021～2026）
