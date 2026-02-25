産業用ワイヤレス充電およびリチウム電池システム分野におけるリーディングプロバイダーである「Wiferion」（PULSの事業部門、本社：ドイツ・フライブルク）は、2026年3月24日（火）～26日（木）にドイツ・シュトゥットガルトで開催される欧州最大級の国際物流展「LogiMAT 2026」に出展いたします。同展示会では、「充電インフラの構造と拡張性」にフォーカスした最新ソリューションを世界に先駆けて公開予定です。





「LogiMAT」は、AMR／AGV、自動倉庫、エネルギーインフラなど、次世代物流を支える技術が集結する国際物流展です。前回は約66,000人が来場し、1,600社以上が出展するなど、世界有数のイントラロジスティクス専門展示会としての存在感を示しました。「LogiMAT 2026」にてWiferionは、「充電インフラの構造と拡張性」に焦点を当てた新たなプロダクトファミリーを披露いたします。AMR／AGVの導入が拡大する中、運用効率を左右するのは単なる充電速度ではありません。重要性が高まっているのは、フリート全体を前提としたエネルギー設計です。充電ステーションの最適配置、車両台数増加への柔軟な対応、既存の自動化システムとのスムーズな統合といった要素が、安定稼働を支える鍵となります。

また、Interoperability Arenaの一環として、Wiferionは、異なるメーカーの混成フリートが現実的なシナリオのもとでどのようにシームレスに連携して稼働するかをライブデモで実演します。これには、オーケストレーション、ロボティクス、インフラに至るまでの統合が含まれます。Wiferionの誘導充電システムは、メーカーに依存しないエネルギー供給を可能にし、真に相互運用可能なマテリアルフローを実現するための重要な基盤を提供します。新プロダクトファミリーは、Wiferionの実績あるワイヤレス充電技術CW1000およびetaLINK 3000を基盤に、これをシステムレベルへ拡張したものです。分散配置・段階導入・将来拡張に対応する柔軟なインフラ設計を可能にし、フリート全体を最適化する次世代型エネルギー供給モデルを実現します。

近年、日本企業による「LogiMAT」への視察・出展が増加傾向にあります。その背景には、国内物流現場における深刻な人手不足や、DXの遅れに対する危機意識の高まりが挙げられます。こうした課題への対応策を模索する中で、欧州における自動化やデジタル化の先進事例、そしてそれらが実際の現場でどのように導入され機能しているのかを直接確認できる場として、LogiMATへの関心が高まっています。

同展示会では、最新の技術トレンドを把握できるだけでなく、日本企業がそれらを自社の戦略と照らし合わせながら、自動化をどの領域からどのような設計で進めるべきかを具体的に検討できます。また、グローバル標準に基づく相互運用環境の事例を通じて、複数メーカーの機器を前提としたシステム構成や、将来の拡張を見据えたインフラ設計の実例を確認できる機会としても注目されています。

■ LogiMAT 2026 概要

開催期間：2026年3月24日（火）～3月26日（木）

会場： Messe Stuttgart（ドイツ・シュトゥットガルト）

公式URL： https://www.logimat-messe.de/en（英語）

*ご参加をご希望の場合は、上記の公式URLより直接お申し込みください。

■ Wiferion出展エリア

Interoperability Arena（ホール8）

Wiferionブース番号：8B61





詳細は下記よりご確認いただけます。

https://www.wiferion.com/ja/press-release/logimat-2026-amr-agv-charging-infrastructure/

Wiferionについて

Wiferionは、モバイルロボット（AGV/AMR）やフォークリフト向けワイヤレス電源供給の標準となっています。買収後、同ブランドは PULS GmbH の傘下となり、PULS の事業部門として運営されています。DIN レール電源およびフィールド電源（FIEPOS）のリーディングメーカーである PULS は、これにより誘導式充電システム「etaLINK」シリーズを製品ポートフォリオに加えることになりました。 この充電技術はダウンタイムを解消し、フリート効率を最大 32% まで持続的に向上させます。PULS は、チェコ共和国・チョムトフ、中国・蘇州、そしてドイツ・ドレーバッハの自社工場で全製品を製造しています。PULS の電源装置は、高効率、コンパクト設計、耐久性、信頼性の面で常に業界標準を打ち立てています。1980 年にベルンハルト・エルドルによりミュンヘンで創業された同社は、現在世界で約 1,500 名を雇用しています。