株式会社ＰＬＡＮＴ(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、2026年3月6日(金)より、牛肉の旨味と北海道産じゃがいもの美味しさを存分に味わえる新商品「味自慢牛肉コロッケ」を発売いたします。





『味自慢牛肉コロッケ』が新発売





本商品は、2025年12月に福井テレビ「なんだー？ワンダー！」において、当社メニュー開発チームの商品開発ストーリーの中で紹介された商品となります。

放送後もおいしさを追求するため開発を続け、このたび発売に至りました。









■ 牛肉の「存在感」をとことん追求

開発において最も重視したのは、牛肉の存在感。

何度も試作と改良を重ねて、噛むたびにしっかりと牛肉の旨味を感じられる配合を追求しました。

香味野菜のやさしい甘みを加えることで、牛肉本来のコクと旨味を引き立て、最後まで飽きずに食べられる味わいに仕上げています。









■ 北海道産じゃがいもの美味しさを最大限に

じゃがいもは北海道産を使用。素材そのものの美味しさを感じていただくため、粗めにつぶし、ゴロゴロとした食感を残しました。

ホクホク感をしっかり感じながらも、牛肉や具材全体がなじむバランスを目標に、細かな調整を重ねました。









■ 家庭で作ったような“大判サイズ”

「ホクホクのじゃがいもを思う存分味わってほしい」という想いから、家庭で作ったような大判サイズに仕上げました。

一つでも満足感のあるボリュームで、食卓の“主役の一品”として活躍する食べごたえ抜群のコロッケです。





当社は今後も、毎日の食卓に寄り添い、素材とおいしさにこだわった商品づくりを通じて、価値を実感していただける商品をお届けしてまいります。









【商品概要】

商品名 ：味自慢 牛肉コロッケ

発売日 ：2026年3月6日(金)

販売価格：150円(税込み162円)

販売店舗：ＰＬＡＮＴ全店









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ＰＬＡＮＴ

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/