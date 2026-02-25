お花見グランピングプラン





世界遺産都市・日光の大自然に囲まれたグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光(所在地：栃木県日光市)は、春特有の悩みである“寒さ”や“花粉”、“開花時期のズレ”を気にせず、完全プライベート空間で桜を満喫できる「お花見グランピングプラン」を2026年3月9日(月)～4月30日(木)の期間限定で販売開始いたします。





もちろん、テント内のインドアお花見だけでなく、大自然に抱かれた場内の“リアルな桜”にも開花の便りが到来。例年4月中旬の見頃には、テント内の可愛い桜装飾と、屋外に咲き誇る天然の桜を同時に満喫できる「W(ダブル)お花見」が叶うプレミアムなシーズンを迎えます。心地よい春風を感じながら、地元食材を味わう「夜桜BBQ」も、この時期にしか体験できない格別な楽しみです。





さらに、いよいよ本格化する春休みおよびゴールデンウィーク(GW)の予約争奪戦に向け、各予約サイト(OTA)や公式サイトにて、お得なセールや早割プランも一斉に展開いたします。





「W(ダブル)お花見」が叶うプレミアムなシーズン

エアコン完備の快適なドームテント内





■ お花見の「あるあるな不満」を完全解決！

「今年もお花見に行きたいけれど、外はまだ寒いし花粉もツラい」

「リアル桜の開花時期がわからない」





そんな毎年のお悩みを解決すべく、当施設では天候や外の開花状況に一切左右されない「インドアお花見」をご提案します。エアコン完備の快適なドームテント内で、いつでも満開の桜に包まれる非日常の宿泊体験を提供いたします。





「桜紅茶と桜クッキー」の限定特典

「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」地元食材を使用したBBQ





■ 「お花見グランピングプラン」3つの魅力

【1日1棟限定】室内はずーっと満開！SNS映え抜群のピンク空間

扉を開けると、そこは一面ピンクの可愛らしいお花見空間。ベッドカバーやクッションも桜仕様に装飾され、お好きスタイルで周りの目を気にせず、最高の記念撮影をお楽しみいただけます。





春を感じる「桜紅茶と桜クッキー」の限定特典

テント内には、春の香りがふわりと漂う桜の紅茶とクッキーをご用意。満開の桜装飾を眺めながら、優雅なティータイムをお過ごしください。





夜は地元食材の豪華BBQと、満天の星空キャンプファイヤー

夕食は「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」など地元栃木の厳選食材を使用した豪華BBQをご堪能いただけます。食後はパチパチと爆ぜるキャンプファイヤーの炎に癒やされる、グランピングならではの特別な夜をお約束します。





春休み・GWの予約争奪戦





■ 春休み・GWの予約争奪戦がいよいよスタート！

3月下旬からの春休み、そして今年のGWに向けた宿泊予約が急増しております。ブリリアントヴィレッジ日光では、来週より各プラットフォームにて見逃せないお得なキャンペーンを一斉スタートいたします。人気日程は即完売が予想されますので、お早めのご予約をおすすめいたします。









■ お花見グランピングプラン概要

プラン名：【1日1棟限定】春爛漫★桜香るティータイムと満開のテントで

春を祝うお花見旅＜1泊2食付＞

宿泊期間：2026年3月9日(月)～4月30日(木)

開花予想：3月下旬～4月上旬(見頃：4月中旬ごろ)

料金 ：通常価格 4名1室利用時／1名 21,000円～

内容 ：1泊2食付き(夕食：地元食材BBQ、朝食付き)、

お花見テント確約、桜紅茶＆桜クッキー付き

ご予約 ：公式サイトより受付中

( https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/search/?path=ohanami )





【1日1棟限定】春爛漫★桜香るティータイムと満開のテントで春を祝うお花見旅





■ GW早割プラン概要

待ちに待ったゴールデンウィーク。

新緑が美しい日光の大自然の中で、心身をリセットする至福の休日を過ごしませんか？

早めのご予約(60日前まで)で、1名様1,500円OFFになるだけでなく、プライベート空間でゆったり寛げる「貸切風呂(1回分)」を無料でプレゼント！日光HIMITSU豚などを味わう豪華BBQと、夜のキャンプファイヤーで、日常の喧騒を忘れる特別な時間をお約束します。





プラン名：【60日前★GW早割】1500円引＆貸切風呂無料！特選BBQ＜1泊2食付＞

内容 ：GWの予約は今がチャンス！1名1,500円OFF＆貸切風呂1回無料で、

安さも体験も妥協しない大満足グランピング！

ご予約 ：公式サイトより受付中

( https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/search/?path=hayawari )





【60日前★GW早割】1,500円引＆貸切風呂無料！特選BBQ





■ ブリリアントヴィレッジ日光について

今市ICから車で15分、世界遺産・東照宮や鬼怒川温泉など周辺観光へのアクセスも抜群の好立地に位置するグランピングリゾート。約3万2千坪の広大な敷地内には滝(龍神滝、不動滝)が流れ、マイナスイオンに溢れています。大小様々なドームテントを備え、大型ドッグラン完備の「愛犬と同伴できるプラン」も大好評。カップル、女子会、ファミリーまで、大自然と快適さが融合した至福のひとときをご提供します。





グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光





【施設概要】

施設名 ： グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光

所在地 ： 〒321-1261 栃木県日光市瀬尾2010

TEL ： 0288-25-3233

Mail ： press@brilliant-village.com

公式サイト： https://brilliant-village.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/brilliant.village/

X ： https://x.com/brilliant_vill/

YouTube ： https://www.youtube.com/@brilliant.village/

運営会社 ： 株式会社太平









【会社概要】

社名 ： 株式会社太平

代表者 ： 代表取締役 平子 一郎

所在地 ： 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-3 太平本館

設立 ： 1964(昭和39)年10月24日

事業内容： 総合事業商社

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://taihei-g.co.jp/