Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、繊維・化学品・機械の複合型専門商社として事業を展開する蝶理株式会社(東京本社：東京都港区、大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：迫田 竜之)の化学品の営業部門にbellSalesAIを導入いただいたことをお知らせいたします。同社では、Salesforceデータの活用強化により営業活動の質向上を目指すものの、Salesforceへの入力負荷が高く、営業活動の時間が圧迫されるため、データが入力されないという悪循環が生じていました。bellSalesAIの導入により、75%のユーザーがSalesforce入力負荷の軽減を実感し、顧客ごとの営業活動の蓄積の活発化など、データドリブンな営業活動の推進が期待されています。





メイン画像





■導入背景

蝶理株式会社は、1861年の創業以来160年以上の歴史を持ち、複合型専門商社として繊維事業・化学品事業・機械事業の3つの事業を展開しています。1961年に日中友好商社第一号に指定されるなど、中国ビジネスに強みを持つ、東証プライム市場に上場する商社です。事業拡大に伴い営業活動量が増加する中で、Salesforceを導入しているものの、Salesforceへの入力負荷が高く、営業担当者が本来注力すべき顧客対応や提案活動に十分な時間を割けない状況がありました。加えて、入力負荷の高さから入力自体を避ける傾向が生まれ、商談データが蓄積されず、顧客ごとの営業活動の可視化やデータに基づく提案が困難という悪循環に陥っていました。こうした背景から、Salesforceデータ活用を強化するため、bellSalesAIを導入いただく運びとなりました。









■導入の決め手となったポイント

蝶理株式会社は、複数のツールを比較検討した結果、bellSalesAIの以下の特長を評価し、導入を決定しました。





・Salesforce特化型のAI自動入力ソリューションによる業務効率化

他社製品では要約機能のみに留まることが多い中、bellSalesAIは単なる議事録ツールではなく、商談内容の要約に加え、Salesforceの各項目に対応した情報を自動抽出し、構造化されたデータとしてSalesforceに直接蓄積できる点を高く評価いただきました。さらに、オンライン会議のホスト側でなくても、ワンタッチで録音から連携まで完結する利便性により、営業担当者の立場に関わらず、手軽に商談記録を残すことができる点も決め手となりました。









■導入効果と今後の期待効果

蝶理株式会社では、bellSalesAIの導入により以下の効果が期待されています。





1.Salesforceデータ活用の強化

・導入後のアンケートでは、75％のユーザーがSalesforceへの入力負荷軽減を実感

・週70回程度の活発な利用による、Salesforceへの入力率の大幅な改善および商談データの蓄積の推進

・顧客ごとの営業活動が可視化され、データに基づく営業戦略の立案を実現





2. 営業活動の質向上

・商談準備時間の短縮による営業活動の効率化

・商談に集中できることによる提案内容の質の向上

・Salesforce入力が効率的にできることによる営業担当者の負担感軽減





3. 組織全体でのデータ活用推進

・顧客との面談や社内ミーティングの議事録作成に活用

・オンライン会議はPCアプリを使うことで簡単に高精度で記録でき、データ連携の質が向上









■顧客コメント

「bellSalesAI導入により、営業活動の効率化を実現できました。毎月のアップデートで進化し続けていることもあり、ユーザーからは『便利になった』という声が継続的に上がっています。Salesforce連携率も改善傾向にあり、商談データの蓄積が進んだことで、データに基づく提案や戦略立案ができるようになってきています。」









■今後の展望

蝶理株式会社では、bellSalesAIの活用により、Salesforceに蓄積される商談データの質と量を向上させ、データドリブンな営業活動をさらに推進していきます。

具体的には、商談時に記録された品目情報を活用し、部署間連携や案件の横展開を促進する仕組みを構築していく予定です。また、新入社員の商談スキル向上と早期戦力化、組織全体での営業ノウハウ共有の促進にも取り組み、全社的なデータ活用の拡大を図ります。









■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力作業を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力作業の効率化に特化： AIが商談の会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■蝶理株式会社 会社概要

商号 ： 蝶理株式会社

所在地 ： 東京本社 東京都港区港南2-15-3

大阪本社 大阪府大阪市中央区淡路町4-2-13

代表者 ： 代表取締役社長 社長執行役員 迫田 竜之

設立 ： 1948年9月2日

資本金 ： 68億円

従業員数 ： 連結1,354名 単体445名

事業内容 ： 繊維事業・化学品事業・機械事業の複合型専門商社

ホームページ： https://www.chori.co.jp/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ： https://bellface.co.jp/