2026年2月26日(木)、株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表：加藤 誠庸)は、千葉県船橋の既存店舗を『海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店』としてリニューアルオープンいたします。





東京・名古屋で支持を集めてきた「海鮮と豚骨おでん」を主軸に、濃厚豚骨おでんと海鮮刺身を看板とする新しいかたちの食べ飲み放題業態へ刷新。

全130品を税込3,300円で提供し、ハイボール198円・おでん99円を単品でもいつでも同価格でご用意いたします。





海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋





■低価格食べ放題の常識を覆す、新たな挑戦

Z世代を中心に人気を博してきた「おすすめ屋」が、30代～40代以上のお客様にもご満足いただける内容へと磨き上げた業態です。





価格帯はそのままに、博多屋台を思わせる濃厚豚骨おでんと、鮮度や盛り付けにこだわった海鮮刺身を主役に据えました。

“価格重視”にとどまらない。 味・専門性・満足感までを追求した食べ飲み放題へ。これまでの低価格帯食べ放題にはなかった、新たな提案です。 日常の食事利用から各種宴会まで、幅広いシーンにお応えいたします。





《おすすめ屋 公式サイト》

公式HP ： https://osusumeya.co.jp/

ご予約ページ： https://www.hotpepper.jp/strJ001245768/









■名物・濃厚豚骨おでん





濃厚な豚骨スープおでん





看板は、博多屋台を思わせる濃厚豚骨おでん。





豚骨と鶏白湯を合わせた出汁が具材に絡み、従来のおでんとは一線を画す存在感を放ちます。





中でも名物は、分厚くカットした「厚切りタンおでん」。

箸でほどける柔らかさと、豚骨出汁の深いコクが重なり合い、食べ放題の枠を超える満足感を生み出します。





〆には豚骨ラーメンをご用意。

紅ショウガや高菜をたっぷり加え、自分好みに仕上げる一杯で、締めくくりまでご満足いただけます。









■主役級の海鮮逸品





海鮮刺身の升盛り





豚骨おでんと並ぶもう一つの柱が、海鮮メニューです。





中でも目を引くのが「いくらの海鮮升盛り」。

升からあふれるいくらと鮮魚の盛り合わせは、食べ放題とは思えない華やかさと迫力を備えています。





そのほかにも、

・サーモンの塩麹和え

・塩だれビンチョウ

・鰹の青唐辛子醤油

など、味付けや食感に変化を持たせた逸品を展開。





単なる刺身の数合わせではなく、一皿ごとに完成度を追求した海鮮を楽しめるのが本業態の特徴です。





濃厚豚骨おでんと本格海鮮。

二つの主役を同時に味わえる構成が、他にはない魅力となっています。









■全130品の充実ラインナップ





全130種のメニュー





豚骨おでん、海鮮逸品に加え、明太もつ鍋、揚げ物、サラダ、定番おつまみ、デザートまで。

全130品を揃え、最後まで飽きることなく楽しめる構成としています。





食べ飲み放題(税込3,300円)では、名物の厚切りタンおでんや海鮮升盛りを含め、すべて対象。





専門性のある二本柱に加え、居酒屋の王道メニューまで網羅することで、世代や利用目的を問わず選びやすい内容となっています。





一軒目の食事から各種宴会まで、幅広いシーンに対応いたします。









■ハイボール198円・おでん99円。単品でも常時この価格でご提供

本業態では、食べ飲み放題だけでなく単品利用も可能です。





ハイボール198円、おでん99円から。

特定日限定や時間帯限定ではなく、通常価格としてご提供いたします。





“食べ放題前提”ではなく、一杯だけの利用や軽い食事にも応えられる価格設計。

気軽さと専門性を両立させた、日常使いできる居酒屋を目指しています。









■コース一覧

【食べ飲み放題プラン 税込3,300円】

・2時間 130品食べ飲み放題

・お通し、チャージ料金等一切不要

・生ビール追加＋200円(税込)

・1時間延長＋1,100円(税込)





【飲み放題のみプラン 税込990円】

・2時間／全60種以上のドリンク(生ビール含む)

・延長1時間＋495円(税込)





【単品プラン】

・フード税込99円～、ドリンク税込198円～

・お通し・チャージ料：税込330円(混雑時は2時間制)









■おすすめ屋は全国の主要駅で展開中！

東京 ：新宿歌舞伎町店、新宿西口店、池袋店、上野店、渋谷道玄坂店、

立川店、町田店、神田店

愛知 ：名古屋駅店、名駅4丁目店、栄店、金山店

大阪 ：梅田店、難波店

千葉 ：千葉店、船橋店

埼玉 ：大宮店

神奈川：横浜店

京都 ：京都河原町店

兵庫 ：神戸三宮店

熊本 ：熊本下通店









■店舗概要

店舗名 ： 海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店

所在地 ： 〒273-0005

千葉県船橋市本町1-32-15 アロー京成船橋駅前ビル3F

アクセス ： 船橋駅南口 徒歩2分／京成船橋駅西口 徒歩30秒

電話番号 ： 03-6734-0874

公式HP ： https://osusumeya.co.jp/store/funabashi/

ご予約ページ： https://www.hotpepper.jp/strJ001245768/