さくらももこ原作『ちびまる子ちゃん』と、臼井儀人原作『クレヨンしんちゃん』が、相互にコラボレーションした漫画を発表することが決定しました。『クレヨンしんちゃん』とコラボした『ちびまる子ちゃん』は2026年4月3日発売の「りぼん」5月号に掲載、『ちびまる子ちゃん』とコラボした『新クレヨンしんちゃん』は「まんがクレヨンしんちゃん.com(https://manga-shinchan.com/)」にて4月3日(前編)、４月20日(後編)に掲載いたします。

1986年に「りぼん」で連載を開始した『ちびまる子ちゃん』と、1990年に「Weekly漫画アクション」で連載を開始した『クレヨンしんちゃん』は、ともに長きにわたり、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている国民的ベストセラー作品です。『ちびまる子ちゃん』は静岡県清水市(現 静岡県静岡市清水区)を舞台とし小学３年生のさくらももこ(まるちゃん)が主人公、『クレヨンしんちゃん』は埼玉県春日部市を舞台とし主人公は5歳児の野原しんのすけ、という違いはあるものの、個性豊かな友達やご近所さんに囲まれ、家族との楽しい心温まる日常をユーモアたっぷりに描いてきたという点で、実は共通点の多い両作品。

この度『ちびまる子ちゃん』の原作40周年と、 『クレヨンしんちゃん』の原作35周年を記念して、初の漫画コラボレーションの実施が決定致しました。4月3日発売「りぼん」5月号掲載の『ちびまる子ちゃん』、そして同日「まんがクレヨンしんちゃん.com(https://manga-shinchan.com/)」にて掲載の『新クレヨンしんちゃん』最新話(前後編。後編は4月20日掲載)にて、それぞれ『ちびまる子ちゃん』にはしんちゃんたち野原一家が、『新クレヨンしんちゃん』にはまるちゃんたちさくら一家が登場します！ 『ちびまる子ちゃん』では、静岡に遊びに来た野原一家とまる子が偶然出会い、しんのすけとまる子がいっしょに迷子に！？ 『新クレヨンしんちゃん』ではその後日談として、さくら家が春日部に遊びに来て、まる子の父・ヒロシとしんのすけの父・ひろしが"Wひろし"で意気投合！！ ・・・などなど、今までになかった両作品のキャラクター同士の新鮮な掛け合いをギャグたっぷりに描きます。

さらに、しんちゃんコラボの『ちびまる子ちゃん』が掲載される「りぼん」5月号ではなんと、両作品のコラボを記念して原作コラボレーションアートを使用したポーチが付録として登場！ さらに、今後原作コラボアートのグッズ展開・ポップアップショップの開催等も予定しています。

まるちゃんとしんちゃんが、新作漫画で夢の共演！出会うべくして出会ったと言っても過言ではない、2人の今後の展開にどうぞご注目ください！

・さくらプロダクションと臼井儀人＆UYスタジオからのスペシャルコメント

【さくらプロダクション】たくさんの人たちに愛されている『クレヨンしんちゃん』とコラボさせていただくことになりとても嬉しく思います。どちらも家族や友達など日常にあるユーモアや幸せを大切にしている中で、しんちゃん達とまる子の交流を描くことは私達にとりましても楽しく貴重な体験でした。『クレヨンしんちゃん』と『ちびまる子ちゃん』、ふたつの家族が出会った世界をぜひみなさまに楽しんでいただけましたら幸いです。

【臼井儀人＆UYスタジオ】漫画やアニメでよく観ていた『ちびまる子ちゃん』とコラボする機会をいただき、本当にうれしく、またとても楽しみにしております。まるちゃん達がしんちゃんと同じ世界に存在していることに、最初は少し不思議な感じがしていましたが、さくら家と野原家の会話が思った以上にテンポよく、ふたつの作品の良さが合わさったお話になっているかと思います。ぜひ読者のみなさまにも楽しんでいただけましたら幸いです。

▪️『ちびまる子ちゃん』×『クレヨンしんちゃん』コラボレーション概要

特設サイト：https://chibimaru.tv/maruchanshinchan/

【ちびまる子ちゃん 特別コラボまんが ちびまる子ちゃん 「まる子、しんのすけに出会う」の巻 掲載】

掲載媒体：りぼん5月号(集英社刊)掲載号：2026年4月3日発売ページ数：16ページ 付録：『ちびまる子ちゃん』×『クレヨンしんちゃん』まんまるポーチ

※画像はイメージです

【新クレヨンしんちゃん 特別コラボまんが「まるちゃんが春日部に来たゾ」 前後編 掲載】掲載媒体：まんがクレヨンしんちゃん.com (https://manga-shinchan.com/)特設ページ： https://manga-shinchan.com/special/chibimaruko-shinchan掲載日時：前編2026年4月3日11時半、後編2026年4月20日11時半ページ数：各４ページ

【参考資料】

『ちびまる子ちゃん』について

さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市(現・静岡県静岡市清水区)を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子(さくら ももこ)と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に「りぼん」(集英社)で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破(デジタル版を含む)、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/公式X： @tweet_maruko(https://x.com/tweet_maruko)Instagram： @chibimaruko_official/(https://www.instagram.com/chibimaruko_official/)Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

『クレヨンしんちゃん』について

超マイペースな"嵐を呼ぶ５歳児"野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。2025年に原作コミックの連載開始35周年を迎えた。2026年7月31日(金)には劇場版最新作「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」が全国で公開。原作コミック『新クレヨンしんちゃん』が「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

〇 まんがクレヨンしんちゃん.comhttps://manga-shinchan.com/○クレヨンしんちゃん公式ポータルサイトhttps://www.shinchan-app.jp/○「映画クレヨンしんちゃん」公式サイトhttps://www.shinchan-movie.com/2025/○クレヨンしんちゃん公式Xhttps://X.com/crayon_official○「まんがクレヨンしんちゃん.com」公式Xhttps://x.com/manga_shinchan○クレヨンしんちゃんねる【双葉社公式チャンネル】https://www.youtube.com/@Shinchan-official

