2026年7月25日(土)～8月30日(日)まで全国14都市を巡る『blast ブラスト！』(企画製作：フジテレビジョン／キョードー東京)の全38公演の詳細および出演キャストが決定いたしました。チケットは3月1日(日)から先行販売を開始いたします。会場により販売期間および取り扱いプレイガイドが異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。出演キャストには、ドラム＆ビューグル・コー(金管楽器、パーカッション、カラーガードで構成されるマーチングバンド)の世界選手権などの出場経験を持つ世界トップクラスのパフォーマーに加え、2000年に日本人初の『blast ブラスト！』入団を果たし、ブロードウェイの舞台にも立ち、名実ともに『blast ブラスト！』来日公演を牽引してきた石川直(パーカッション)と、2011年に最年少として『blast ブラスト！』に入団し、以来ソリストとしても活躍し叙情的な音色で魅了する米所裕夢(トランペット)、九州の吹奏楽部強豪校出身でドラム・コー(DCI)でリードトランペットも務め、2024年に『blast ブラスト！』デビューを果たした渋田華暖(トランペット)ら日本人キャスト3名の出演が決定しています。

◆ブロードウェイ進出から25周年！スペシャル企画が目白押し！

『blast ブラスト！』は1999年、演劇界の世界的な登竜門であるロンドンのアポロ劇場にて初演。その後2001年にブロードウェイに進出し、同年トニー賞（最優秀スペシャル・シアトリカル・イベント賞）とエミー賞（最優秀振付賞）の二冠を達成しました。本ツアーでは、ブロードウェイ進出から25周年を記念し、様々なスペシャル企画を実施いたします。その第一弾として、2001年のブロードウェイ公演でも披露され、日本のファンからも復活を望む声が多く寄せられていた人気曲「クラプキ巡査（Gee, Officer Krupke）」を17年ぶりに演奏することが決定！このほかにもスペシャル企画が目白押し。詳細は後日発表いたします。今後の続報にぜひご期待ください。

◆超限定「blastシート」登場！ステージのエネルギーを最前線で体感！

客席前方の一部座席を「blastシート」として販売いたします。金管楽器や打楽器の迫力のある音をダイレクトに体感し、キャストのエネルギーや熱気を最前線で味わえる特別な体験をお届けします。

◆東京公演では日本公演950回達成を記念したプレミアム公演も!!

[東京]東急シアターオーブでの8月15日(土)12:30開演の公演にて、日本公演通算950回を迎えます。これを記念し、8月13日(木)14:00開演、14日(金)14:00開演、15日(土)12:30開演の3公演を「プレミアム公演」として開催いたします。「プレミアム公演」では、キャストによるトークショーのほか、来場者全員に“日本公演950回達成記念ステッカー”をプレゼントなど、特別企画をご用意しております。詳細は後日発表いたします。

◆4/5(日)開催『blast ブラスト！』 presents SPRING CONCET 2026に石川直&Tao Guthrieの追加出演決定！ソリストが集結！

4月5日(日)NHKホール(東京都渋谷区)にて開催する「『blast ブラスト！』 presents SPRING CONCERT 2026」に、石川直とTao Guthrieの追加出演が決定いたしました。第1回開催時より高校生たちが演奏する『blast ブラスト！』楽曲のアレンジを手がけ、ブラストの代表として本公演に出演してきたトランペット・フリューゲルホルンソリスト米所裕夢に加え、『blast ブラスト！』で圧倒的存在感とパフォーマンスで観客を魅了してきたスネアドラムソリスト石川直、そして日本ツアー5度目の参加となるトロンボーンソリスト Tao Guthrie(テオ・ガスリー)が出演。『blast ブラスト！』来日公演を牽引する実力派ソリストが勢揃いし、全国屈指の実力を誇る高校生たちとの夢の共演が実現します。公演詳細はこちら：https://blast-tour.jp/2026_spring_concert.html

《 日本人キャストコメント 》

石川 直パーカッション・スネアドラムソリスト／2000年～2024年 『blast ブラスト！』シリーズ出演(日本ツアー2003年～)皆さんこんにちは、石川直です。 2026年夏、また『blast ブラスト！』日本ツアーを行います！『blast ブラスト！』は発足から四半世紀を超え、気づけば僕自身も入団から25年以上が経ちました。僕ら団塊ジュニア周辺世代は人口も多く、この先の日本を支える大切な層。だからこそ、僕らが元気でい続けることが日本全体の活力につながるはず。まだまだアクティブでいられることを体現していくつもりです。今はスマホひとつでエンタメが完結してしまう時代。だからこそ、『blast ブラスト！』のように全身で体感できて、外国人の演者とも触れ合える作品は本当に貴重だと思うんです。心が震える、心から楽しめるパーティーのようなエンタメを、ぜひ会場で味わいに来てください！

米所 裕夢トランペットソリスト・フリューゲルホルンソリスト／2012年～2024年 『blast ブラスト！』シリーズ出演今年もまた出演させていただけることを大変光栄に思います。入団してから15年以上が経ちましたが、今現在も演奏やパフォーマンスを続けられている理由は『blast ブラスト！』があるからと言っても過言ではありません。そのくらい大好きで思い入れが強く、今でも私を成長させてくれる作品です。そんな作品の魅力を全国各地の皆さまに届けられるようこれまでツアーを共にした仲間、そしてこれから出会う新たな仲間と共に尽力致します。言葉を超えて心で会話するショー『blast ブラスト！』。作品のフォーマットは良き時代のままに、そしてそこに加わる新たな要素を取り入れた今年のツアーでしか体感できない『blast ブラスト！』をお楽しみください！

渋田 華暖トランペット／2024年 『blast ブラスト！』シリーズ出演『blast ブラスト！』に再び出演できることをとても嬉しく思います。前回出演したときよりもレベルアップした姿をお見せできるよう、全力で挑みます。この場所に戻ってこられた喜びと、最高のメンバーと舞台に立てることへの感謝を胸に、初めてご覧になる方にも、何度も観てくださっている方にも心に残る時間をお届けしたいと思います。会場でお会いできるのを楽しみにしてます！

《 キャスト 》＜金管楽器(ブラス)＞・米所 裕夢・Collin Ewing・Christopher Mosher ・Jeriel Vazquez・渋田 華暖・Tao Guthrie・Ben Owens ・Rigo Velez・Javi Ayala・Jonah Hammett・Noah Perkins ・Jordan Webb (コンダクター)・Amanda Bateman・Tate Herrmann・Guillermo Ramirez・Gage Beasley・Emily Holland・Garrett Sullivan＜打楽器(パーカッション)＞・石川 直・Desmond Bigler・Jai Price・JT Baker・Emma Kieselhorst・Maddie Wallace＜ヴィジュアル・アンサンブル＞・Vance Anderson・Chad Neely・Kayla Beaman・Amber Padgett・Juan Brito・Doria Smith・Thomas Caetano・Will Snow・Kreelee Campbell・Amanda Vogel《 『blast ブラスト！』とは 》“魅せる音楽” 爆発する感動! 究極のエンターテインメント!!「金管楽器」「パーカッション」「ビジュアル・アンサンブル（ダンサー／カラーガード）」の3つのパートから構成されるアメリカ発のパフォーマンスショー。60種類以上の楽器を演奏するミュージシャンは絶えず動き回りながらも美しい音色と完璧なフォーメーションで魅せ、ビジュアル・アンサンブルはフラッグ、ライフル、サーベルなどの手具をあやつり激しく華麗に舞う。それぞれの驚異的な演奏・演技・技術が光る圧巻のステージ。また、『blast ブラスト！』を象徴する代表的な演出のひとつが、シーンごとに変化していくさまざまな色。音楽と色彩であらゆる心情を映し出し、観る人々を“Emotional Journey（感情の旅路）”へと誘う。さらに、休憩時間のロビーパフォーマンスや終演後のミート&グリートなど、ステージ以外でもキャストとともに楽しい時間を体験できるのも『blast ブラスト！』ならでは。ドラム＆ビューグル・コー（金管楽器、パーカッション、カラーガードで構成されるマーチングバンド）の世界選手権の出場経験を持つパフォーマーが多数出演決定。世界トップクラスのパフォーマンスと演出に心が動かされ、感動が“blast（爆発）”する究極のエンターテインメントがこの夏来日！

公演概要

日時・会場：東京公演 2026年8月4日(火)～8月16日(日) 全18公演 会場：東急シアターオーブ (渋谷ヒカリエ11階ロビー開場：開演45分前 / 開場：開演30分前★：日本公演950回達成記念「プレミアム公演」(キャストによるトークショー、来場者全員に“日本公演950回達成記念ステッカー”をプレゼントなど。詳細は後日発表。)茨城公演 2026年7月29日(水) 18:30開演/17:45開場 会場：水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)千葉公演 2026年7月30日(木) 18:30開演/17:45開場 会場：市川市文化会館 大ホール埼玉公演 2026年7月31日(金) 18:30開演/17:45開場 会場：大宮ソニックシティ 大ホール栃木公演 2026年8月1日(土) 16:30開演/15:45開場 会場：宇都宮市文化会館 大ホール料金(税込・全席指定)：S席 13,900円 / A席 10,900円 / B席 8,900円 / blastシート 16,900円(ステージから4列目以内) ※プレイガイド先⾏では「blastシート」はキョードー東京およびフジテレビダイレクトのみでのお取り扱いとなります。チケット販売 ： ＜プレイガイド先行＞3月1日(日)10:00～4月3日(金)23:59＜一般発売＞ 4月4日(土) 10:00プレイガイド ：キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/blast/フジテレビダイレクト https://fan.pia.jp/fujitvdirect/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/blast/ [Pコード：539-138]オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/blast (東京公演)Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（オペレーター対応 10:00-15:00）(東京公演)※一般発売日から販売開始東急シアターオーブチケットカウンター（渋谷ヒカリエ2階 11:00-18:00）(東京公演)※一般発売翌日から販売開始イープラスhttps://eplus.jp/blast/ローソン https://l-tike.com/blast/ [Lコード：東京36190、茨城・千葉・埼玉・栃木36131]アソビューhttps://kyodotokyo.my.urakata.app/channels/32dbd11f-a8b3-48d7-80e2-939d42da211a/products?salesProductTagCode=tp0uirjcrj上演時間 ： 2時間予定(休憩含む)主催・企画製作 ： フジテレビジョン／キョードー東京後援 ： アメリカ大使館協力 ： ヤマハミュージックジャパン問い合わせ先 ： キョードー東京 0570-550-799 (平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00)※公演中止の場合を除き、チケットのキャンセル、払い戻し、他公演への振替は致しません。※３歳以下入場不可。チケットはお一人様1枚必要（ひざ上は不可）※営利目的の転売禁止※車椅子をご利用のお客様は、S席をご購入いただき、キョードー東京までお電話にてお問合せ下さい。※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合もございます。出演者の変更による払い戻しは致しません。※公演当日は、収録やメディアによる取材が行われる場合があります。予めご了承ください。※注意事項を必ずご確認の上、チケットをご購入ください。《 2026年来日ツアースケジュール 》2026年7月25日(土)～8月30日(日) 全14会場38公演詳細はホームページよりご確認ください。 https://blast-tour.jp/schedule.html