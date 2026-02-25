燃えにくい×長寿命！超安全な「準固体電池モバイルバッテリー」の発売を開始！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、自社ECサイト「ラスタバナナダイレクト」にて、高い安全性と長寿命が特徴の「準固体電池モバイルバッテリー」を2月25日より発売開始しました。
製品概要
✔準固体電池採用一般的なリチウムイオン電池に比べ、発火・膨張が起こりにくい高い安全性。サイクル寿命1,000回以上の長寿命設計。✔PD20W高速充電対応（Type-C）最大20W出力で、対応機種をスピーディーに充電。
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/
お問合せ
■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。