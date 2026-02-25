国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社が主催する「第15回Instagramフォトコンテスト」の受賞作品を公開しました。

「冬のおうち時間」をテーマに開催した第15回Instagramフォトコンテストへ、多くのご応募を賜りありがとうございました。家で過ごす時間が長くなる季節、タイルが暮らしに寄り添い、豊かな物語を紡ぎ出す。そんな作品の数々に、心温まる回となりました。光や異素材との調和が生み出す“空間の温度感”だけでなく、家族やペットと過ごす安らぎのひとときを通して、タイルが“冷たい”というイメージを超え、温かな愛着へと変わる瞬間を改めて実感しました。これからも、日常に小さな幸せを添え、暮らしを豊かに彩るタイルを提案し続けてまいります。またのご応募を心よりお待ちしております。

募集テーマ｜#冬のおうち時間

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/photocontest/15winner.html

タイルで彩る、ほっと温まる空間を投稿してください。募集期間｜2025年11月25日（火）～2026年1月4日（日）

グランプリ

@u_sekkeishitsu｜株式会社U設計室

準グランプリ

@hitosaji_yokko｜株式会社光テック

入賞

@banana_works_labo｜Banana works LABO

@iaa_st｜石橋優介建築設計事務所

@asami_079 / @asteri_interior｜株式会社Asteri

@atelier.hyg｜建築設計アトリエハイジ

@ko.me_home｜個人邸

その他の写真や最終選考まで残った「いいね」作品は、WEBサイトよりご確認いただけます。

