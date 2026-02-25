CS放送「衛星劇場」では、毎日平日午後4時から歌舞伎を放送中。3月は『菅原伝授手習鑑 車引』(2023年9月)と、『仮名手本忠臣蔵 六段目』(2021年5月)をテレビ初放送します。『菅原伝授手習鑑 車引』は、歌舞伎の様式美を凝縮した華やかなひと幕。中村又五郎が松王丸、中村歌昇が梅王丸、中村種之助が桜丸と、親子三人で初めて三兄弟を勤めます。『仮名手本忠臣蔵 六段目』は、一途な「おかる」と美しくも哀しい「勘平」の運命がドラマティックに描き出される一幕。七代目尾上菊五郎が“難役中の難役”と言われる勘平を、中村時蔵(現 萬壽)が勘平の恋人・おかるを勤めます。ぜひご覧ください！

菅原伝授手習鑑 車引

放送日：3月4日(水)午後5:15～／18日(水)午後4:00～ 他

https://www.eigeki.com/series/S79744

2023年/令和5年9月・歌舞伎座[出演]中村又五郎、中村歌昇、中村種之助、中村吉二郎、中村鷹之資、中村歌六三つ子の兄弟、松王丸、梅王丸、桜丸は、それぞれ藤原時平、菅丞相、斎世親王に奉公しています。主人たちの対立により、今は敵味方となった三人。ある日、梅王丸と桜丸は主人の無念を晴らそうと、敵である時平が乗る牛車の行く手を阻みます。それを止めに入ったのが松王丸。三人が争ううちに牛車から時平が現れ…。歌舞伎三大名作『菅原伝授手習鑑』の三段目にあたる「車引」は、多彩な役柄がそろい、目にも華やかな歌舞伎の様式美を堪能できる作品です。豪快な荒事の魅力をお楽しみください。

仮名手本忠臣蔵 六段目

放送日：3月3日(火)午後4:00～／19日(木)午後4:00～ 他

https://www.eigeki.com/series/S79745

2021年/令和3年5月・歌舞伎座[出演]七代目尾上菊五郎、中村時蔵（現 萬壽）、中村又五郎、市村橘太郎、中村東蔵、中村魁春、市川左團次勘平はおかるの実家に身を置きながらも、仇討ちに加わるための機会をうかがっています。昨夜、猪と誤って人を撃ち殺してしまった勘平が、その懐にあった財布を、天の恵みに違いないと躊躇いながらも抜き出して帰宅すると、おかるが駕籠に乗せられてどこかへ行こうとしています。おかるは勘平が仇討ちに加わるための資金を用立てるため、身を売る決意をしていたのです。ところが、その半金の50両を受け取ったはずのおかるの父・与市兵衛がまだ帰ってきていません。勘平は自分が撃ってしまったのは舅なのではないかと思い込むと…。

