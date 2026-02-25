青山 新の最新曲『十三ヶ月』が、オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング（2026/3/2付）で1位を獲得した。昨年リリースした前作『身勝手な女』についで二度目の好スタートを切った青山 新 だが、22日放送のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」、24日放送のNHK「うたコン」への初出演も話題となりXも「歌が上手いしカッコいい」「鬼レンチャンで初めてみた青山新さんが出てる」「低音の響きが魅力的！歌唱力素晴らしい！」など大いに沸いた。単独コンサートを立て続けにソールドアウト、公式YouTubeは4万５千人に迫る。7年目の勝負曲となった『十三ヶ月』で “女唄の極み”に挑む。 青山は「新曲『十三ヶ月』１位の報告をいただき、率直に嬉しい気持ちとファンの皆さんへの感謝でいっぱいです。思えば、昨年の『身勝手な女』での１位獲得から今日まで途切れることなく、皆様から勢いをいただいている気がしています。これからもファンの皆さんの力を信じて一緒に歩んで参りたいと思います」と、支えとなったファンへの感謝を語った。 青山 新は2020年にシングル『仕方ないのさ』でデビュー。昨年は６作目のシングル『身勝手な女』がオリコン週間演歌・歌謡曲ランキング1位を記録。「日本作詩大賞」に2年連続ノミネート、テレビ東京「年忘れにっぽんの歌」に二度目の出演を果たした。昨年１月に地元・浦安市文化会館大ホール、7月に浅草公会堂と９月に名古屋中日ホールでの単独公演をソールドアウトさせ、来月１日の浦安市文化会館大ホールも発売早々にソールドアウトしている。音楽配信マーケットでは、各配信サイトのプレイリストにも続々とリストイン。YouTubeの『十三ヶ月』ミュージックビデオは公開から7日間で自己最速の14万回再生に到達している。【商品情報】青山 新 「十三ヶ月」 2026年2月18日発売CDシングル ３タイプ：定価：\１,５５０（税抜価格\１,４０９）「十三ヶ月」（TYPE 俺の女） TECA-26004 / シングルCD https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/aoyama/discography/TECA-26004.html01. 十三ヶ月 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 石倉重信 02. 俺の女にならないか 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 伊戸のりお 03. 十三ヶ月（オリジナル・カラオケ） 04. 十三ヶ月（メロ入りカラオケ） 05. 俺の女にならないか（オリジナル・カラオケ） 「十三ヶ月」（TYPE 丸）TECA-26005 / シングルCD https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/aoyama/discography/TECA-26005.html01. 十三ヶ月 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 石倉重信 02. 丸 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 伊戸のりお 03. 十三ヶ月（オリジナル・カラオケ） 04. 十三ヶ月（メロ入りカラオケ） 05. 丸（オリジナル・カラオケ） 「十三ヶ月」（TYPE 上々） TECA-26006 / シングルCD https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/aoyama/discography/TECA-26006.html01. 十三ヶ月 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 石倉重信 02. 人生上々 作詞 麻 こよみ / 作曲 水森英夫 / 編曲 伊戸のりお 03. 十三ヶ月（オリジナル・カラオケ） 04. 十三ヶ月（メロ入りカラオケ） 05. 人生上々（オリジナル・カラオケ） 音楽配信リンク https://lnk.to/aoyama_E790『十三ヶ月』MusicVideo https://www.youtube.com/watch?v=3PXz1zozd9QテイチクレコードHP https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/aoyama/青山新オフィシャルサイト https://www.aoyamashin.com/青山新公式X https://twitter.com/aoyamashin2020青山新Instagram https://www.instagram.com/aoyamashin2020/テイチクレコード YouTube channel https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS青山新Official YouTube channel https://www.youtube.com/@aoyamashin_official