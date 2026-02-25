3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦
株式会社マッシヴドライヴ(所在地：佐賀県唐津市、代表取締役：坂本 正裕、PR担当：株式会社フェミニクトメディア)が運営する「LEO BLACKS SAGA」は、2026年2月28日(土)、3人制プロバスケットボールリーグ「3x3UNITED」WESTエリア レギュラーラウンド最終戦を唐津市共催にて開催いたします。
大会概要
本大会は、今シーズンのPLAY OFF進出を左右する極めて重要な最終レギュラーラウンドとなります。地元・唐津での開催となる本ラウンドは、チームにとってホームの皆様の声援を受けながら戦う大一番です。
さらに当日は、九州で唯一の女子プロバスケットボールチーム「LEO NINERS」によるエキシビションゲームも開催。
男女両プロチームが唐津に集結する特別な1日となります。
■大会の注目ポイント
(1) PLAY OFF進出を懸けた最終決戦
今シーズンの順位を左右するレギュラーラウンド最終戦。
ホーム唐津での開催は、LEO BLACKS SAGAにとって大きな意味を持ちます。
(2) 九州唯一の女子プロチーム登場
LEO NINERSは、九州で唯一の女子プロバスケットボールチーム。
女子プロ選手による迫力あるエキシビションゲームは、地域の子どもたちや女性アスリート志望者にとって貴重な機会となります。
(3) 唐津市との共催による地域共創イベント
本大会は唐津市との共催事業として実施。
スポーツ振興のみならず、観光・地域経済・青少年育成への波及効果を目指します。
■地域共創の取り組み
3x3はコンパクトなコートでスピード感あふれる試合展開が特徴で、観戦初心者でも楽しみやすい都市型スポーツです。
ボートレースからつ駐車場広場という開放的なロケーションで、迫力あるプロのプレーを間近に体感いただけます。
■大会概要
【大会名】
3x3UNITED WEST AREA LEO BLACKS SAGA Round Presented by 唐津市
【日程】
2026年2月28日(土)
【時間】
10:30～：LEO NINERS エキシビションゲーム
11:30～：3x3UNITED
【出場チーム】
LEO BLACKS SAGA
LEO BLACKS SAGA 2nd
EXPLORERS KAGOSHIMA(鹿児島)
KOBE DPRO(神戸)
LAST-ONE FUKUOKA(福岡)
FUKUYAMA BATS(福山)
【会場】
ボートレースからつ 駐車場広場(佐賀県唐津市原1116)
【雨天時会場】
唐津文化体育館 分館(佐賀県唐津市和多田大土井1-1)
【スケジュール】
https://play.fiba3x3.com/events/a03050a1-2878-4647-b435-91880f609667/schedule
大会案内
■LIVE配信について
当日はオンライン配信も実施予定です。
視聴方法：
(1)KKB動画アプリ「KAPLI」より視聴 https://kkb.co.jp/kapli/
(2)大会当日、KAPLIアプリのトップページより視聴可能
■3x3UNITEDについて
3x3UNITEDは、2022年より本格始動した国内トップレベルの3人制プロバスケットボールリーグです。全国のチームがツアー形式で競い、優勝チームには世界大会「Challenger」への出場権が与えられます。
公式サイト： https://3x3united.com/
■LEO BLACKS SAGAについて
LEO BLACKS SAGAは、2018年に発足した佐賀県唐津市を拠点に活動する3x3プロバスケットボールチーム。
2019年には日本一に輝き、世界大会にも出場。佐賀から世界へ羽ばたく存在となりました。
今シーズンは「再び、世界へ」をスローガンに、さらなる高みを目指します。
「地域とともに世界へ」をビジョンに掲げ、競技活動のみならず、地域イベントや青少年育成活動にも積極的に取り組んでいます。
■LEO NINERSについて
LEO NINERSは、九州唯一の女子プロバスケットボールチーム。
「LEO BLACKS SAGA」の妹分として、九州初の3×3女子プロチームとして九州を代表するチームとなるべく、九州の「九」＝「9」をとった「NINERS」と名付けました。イメージカラーは自然豊かな九州の「緑」を採用しています。
女子アスリートの活躍の場創出と地域のスポーツ振興を目的に活動しています。
公式Instagram： https://www.instagram.com/leoblackssaga/
■株式会社マッシヴドライヴ 会社概要
所在地： 〒847-0055
佐賀県唐津市刀町1515番地2 精乳舎ビル 3・4階(4階受付)
URL ： https://massive-drive.com/
E-Mail： info@massive-drive.com
電話 ： 0955-58-8608
FAX ： 0955-58-8609