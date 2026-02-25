株式会社マッシヴドライヴ(所在地：佐賀県唐津市、代表取締役：坂本 正裕、PR担当：株式会社フェミニクトメディア)が運営する「LEO BLACKS SAGA」は、2026年2月28日(土)、3人制プロバスケットボールリーグ「3x3UNITED」WESTエリア レギュラーラウンド最終戦を唐津市共催にて開催いたします。





大会概要





本大会は、今シーズンのPLAY OFF進出を左右する極めて重要な最終レギュラーラウンドとなります。地元・唐津での開催となる本ラウンドは、チームにとってホームの皆様の声援を受けながら戦う大一番です。





さらに当日は、九州で唯一の女子プロバスケットボールチーム「LEO NINERS」によるエキシビションゲームも開催。

男女両プロチームが唐津に集結する特別な1日となります。









■大会の注目ポイント

(1) PLAY OFF進出を懸けた最終決戦

今シーズンの順位を左右するレギュラーラウンド最終戦。

ホーム唐津での開催は、LEO BLACKS SAGAにとって大きな意味を持ちます。





(2) 九州唯一の女子プロチーム登場

LEO NINERSは、九州で唯一の女子プロバスケットボールチーム。

女子プロ選手による迫力あるエキシビションゲームは、地域の子どもたちや女性アスリート志望者にとって貴重な機会となります。





(3) 唐津市との共催による地域共創イベント

本大会は唐津市との共催事業として実施。

スポーツ振興のみならず、観光・地域経済・青少年育成への波及効果を目指します。









■地域共創の取り組み

3x3はコンパクトなコートでスピード感あふれる試合展開が特徴で、観戦初心者でも楽しみやすい都市型スポーツです。

ボートレースからつ駐車場広場という開放的なロケーションで、迫力あるプロのプレーを間近に体感いただけます。









■大会概要

【大会名】

3x3UNITED WEST AREA LEO BLACKS SAGA Round Presented by 唐津市





【日程】

2026年2月28日(土)





【時間】

10:30～：LEO NINERS エキシビションゲーム

11:30～：3x3UNITED





【出場チーム】

LEO BLACKS SAGA

LEO BLACKS SAGA 2nd

EXPLORERS KAGOSHIMA(鹿児島)

KOBE DPRO(神戸)

LAST-ONE FUKUOKA(福岡)

FUKUYAMA BATS(福山)





【会場】

ボートレースからつ 駐車場広場(佐賀県唐津市原1116)





【雨天時会場】

唐津文化体育館 分館(佐賀県唐津市和多田大土井1-1)





【スケジュール】

https://play.fiba3x3.com/events/a03050a1-2878-4647-b435-91880f609667/schedule





大会案内





■LIVE配信について

当日はオンライン配信も実施予定です。

視聴方法：

(1)KKB動画アプリ「KAPLI」より視聴 https://kkb.co.jp/kapli/

(2)大会当日、KAPLIアプリのトップページより視聴可能









■3x3UNITEDについて

3x3UNITEDは、2022年より本格始動した国内トップレベルの3人制プロバスケットボールリーグです。全国のチームがツアー形式で競い、優勝チームには世界大会「Challenger」への出場権が与えられます。





公式サイト： https://3x3united.com/









■LEO BLACKS SAGAについて

LEO BLACKS SAGAは、2018年に発足した佐賀県唐津市を拠点に活動する3x3プロバスケットボールチーム。

2019年には日本一に輝き、世界大会にも出場。佐賀から世界へ羽ばたく存在となりました。

今シーズンは「再び、世界へ」をスローガンに、さらなる高みを目指します。

「地域とともに世界へ」をビジョンに掲げ、競技活動のみならず、地域イベントや青少年育成活動にも積極的に取り組んでいます。









■LEO NINERSについて

LEO NINERSは、九州唯一の女子プロバスケットボールチーム。

「LEO BLACKS SAGA」の妹分として、九州初の3×3女子プロチームとして九州を代表するチームとなるべく、九州の「九」＝「9」をとった「NINERS」と名付けました。イメージカラーは自然豊かな九州の「緑」を採用しています。

女子アスリートの活躍の場創出と地域のスポーツ振興を目的に活動しています。





公式Instagram： https://www.instagram.com/leoblackssaga/





■株式会社マッシヴドライヴ 会社概要

所在地： 〒847-0055

佐賀県唐津市刀町1515番地2 精乳舎ビル 3・4階(4階受付)

URL ： https://massive-drive.com/

E-Mail： info@massive-drive.com

電話 ： 0955-58-8608

FAX ： 0955-58-8609