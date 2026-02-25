株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）は、守口店にて「上方うまいもんめぐり」を開催いたします。本催事では関西・近畿2府4県を中心に老舗の名店から話題の新店まで関西グルメを幅広く取り揃え販売いたします。今回は関西各地の＜スパイスカレー＞と＜パン＞にスポットをあて、初出店や京阪百貨店限定メニューなど特集にて展開します。また、今回のお食事処（イートイン）には、2022年2月のオープンからラーメン激戦区京都で屈指の行列店となり3年連続ミシュランガイドに選出された『麦の夜明け』が京阪百貨店初出店。定番メニュー・季節限定・つけ麺等計6種提供予定。さらに、和歌山・大島のマグロ解体ショーや話題のスイーツ、人気のかき氷など新規出店14社を含む総勢54社の上方グルメを楽しめる6日間となっております。

開催概要

場 所：

京阪百貨店 守口店 8階大催事場

期 間：

2026年3月19日（木）～3月24日（火）

営業時間：

各日 午前10時～午後７時 ※最終日は午後6時閉場イートインのオーダーストップは閉場の15分前です。

【関西人気のスパイスカレー特集】入替で計6店出店！（イートイン）

【関西人気のパン特集】

2022年オープン後すぐ行列店に、唯一無二な味を繰り出す名店。 【お食事処（イートイン）】 中華そば ＜麦の夜明け＞

＜話題のスイーツ＞

