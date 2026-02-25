地方創生を応援するシーエムワン株式会社(本社：東京都中央区)が企画する「プレミアム酒蔵ツアー」の新企画として、徳島県鳴門市と兵庫県淡路島の2つの酒蔵を巡り、日本酒を満喫する日帰りバスツアー「鳴門と淡路島の銘酒2蔵を巡り、神社参拝と海の幸を堪能する大人のプレミアム酒蔵ツアー」を2026年4月18日(土)に開催いたします。





本ツアーでは、徳島県鳴門市にある「本家松浦酒造場」(代表銘柄：鳴門鯛)と、兵庫県淡路市にある「千年一酒造」(代表銘柄：千年一)の2つの酒蔵を巡ります。さらに国生みの地・淡路島の神話にゆかりのある「おのころ島神社」を参拝し、心とからだをリフレッシュ。ランチでは「海鮮料理きとら」にて淡路島の新鮮な海の幸を使った名物御膳と地酒の特別なペアリング体験を楽しめます。





今回は特別に、関西を中心に活躍されている、唎酒師でタレントの吉川亜樹さんが、ツアーガイドとして参加者の皆さまをご案内します。酒蔵の歴史文化や想いに触れ、酒蔵自慢のお酒を味わいながら語らう、プレミアムな体験ができる酒蔵ツアーです。





公式サイト： https://premiumsake.jp/2026tokushima_awaji/





【行程表】

三宮・東遊園地内北側(マリーナ像前)(7:50集合/8:00発)

(1)本家松浦酒造場を見学・利き酒

(2)おのころ島神社を参拝

(3)海鮮料理きとらでランチ

(4)千年一酒造を見学・利き酒

(5)道の駅あわじでお土産購入

→三宮・東遊園地内北側 解散(18:30頃)

※道路状況及び気象状況などにより、時刻通りに運行できない場合やスケジュール変更する場合がございます。





【ツアーの見どころ】

ポイント(1)：蔵元・杜氏(製造責任者)による特別案内

蔵元や杜氏・蔵人から酒蔵と造りについて説明を受けることができます。

蔵の成り立ち、製法のこだわり、銘柄に込めた想いなど、お酒にまつわる深い物語をご体感いただきます。





ポイント(2)：すべての方が、心ゆくまで味わえる旅

酒蔵は公共交通では訪れにくく、一方で車では試飲を楽しめないのが現実。

本ツアーは貸切バス移動のため、ご夫婦でもお一人でも、心ゆくまで味わえます。

日本酒を愛する方々と同じ一杯を分かち合う時間も、この旅ならではの魅力です。





ポイント(3)：海鮮御膳と地酒の特別ペアリング ＆ くにうみの地での参拝

ランチでは淡路島の新鮮な海の幸を使った御膳と地酒の特別ペアリング体験を提供。

また、国生みの聖地でもある「おのころ島神社」を参拝し、心とからだをリフレッシュしましょう。





ポイント(4)：日本酒の奥深さを伝える、プロフェッショナルが同行

今回のツアーでは、スペシャルツアーガイドとして吉川亜樹さんが日本酒の魅力をわかりやすくご紹介。さらに日本酒学講師のスタッフも同行し、初心者から愛好家まで安心して楽しめます。





【ツアー概要】

鳴門と淡路島の銘酒2蔵を巡り、神社参拝と海の幸を堪能する大人のプレミアム酒蔵ツアー

日時 ： 2026年4月18日(土)8:00～18:30(予定)

旅行代金 ： 20,000円(お一人様/税込)

旅行代金に含まれるもの：

酒蔵見学および試飲、昼食(ペアリング日本酒含む)、

貸し切りバスによる移動、ガイド・保険代、日本酒ガイドブックつき

集合場所 ： 【三宮】神戸市役所南 東遊園地内北側

(マリーナ像前)(JR三宮駅より徒歩約8分)

募集人員 ： 限定40名(最少催行人員：30名、先着順・要予約)

主催 ： 株式会社つむぎトラベル

企画 ： シーエムワン株式会社

お申込先

PassMarket： https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/028x5rfcicx41.html

Peatix ： https://2026tokushima-awaji.peatix.com/

公式サイト： https://premiumsake.jp/2026tokushima_awaji/

※飲酒を伴うため、ご参加は20歳以上の方に限らせていただきます。









【主な訪問先】

鳴門鯛

訪問酒蔵(1)：本家松浦酒造場(代表銘柄：鳴門鯛)

本家松浦酒造場は、1804年の創業から二百余年、司馬遼太郎の著書にも刻まれた撫養街道沿いで歴史を紡ぐ徳島屈指の老舗蔵です。看板銘柄「鳴門鯛」の名に相応しい端麗優雅な味わいを追求し、「令和の大改修」を経てさらなる高品質な酒造りへと進化を遂げました。

伝統を重んじつつ、革新的な技術で次世代の地平を拓く、真摯な情熱に触れることができます。





千年一

訪問酒蔵(2)：千年一酒造(代表銘柄：千年一)

明治8年創業、淡路島の食文化を支える「千年一酒造」は、震災を乗り越え「手造りの真髄」を守り抜く島の名門蔵です。2025年10月公開の映画『種まく旅人～醪のささやき～』（主演：菊川怜）の舞台にも選ばれた情緒溢れる蔵内では、阪神タイガース近本選手との深い縁を物語る展示や限定銘柄など、ここでしか出逢えない物語が満ちています。

伝統の技と島の情熱が織りなす、唯一無二の酒造りを体感してください。





海鮮料理きとら

ペアリングランチ：海鮮料理きとら

「海鮮料理きとら」は、淡路島近海の幸や淡路牛など、島の味覚を網羅した地産地消の名店です。本ツアーでは名物「きとら御膳」とともに、特別に訪問先の酒蔵が醸す銘酒とのペアリングをお楽しみいただけます。

旅の思い出を彩る贅沢なひとときを、心ゆくまでご堪能ください。





おのころ島神社

国生みの島・聖地：おのころ島神社

おのころ島神社は、神々が日本列島を生み出す際に最初に造ったとされる「自凝(おのころ)島」の伝承地に立つ神社です。まず目に飛び込んでくるのは、日本三大鳥居の一つといわれる高さ約24.1メートルの巨大な赤鳥居。神話の舞台にふさわしい圧倒的な存在感を放ちます。

古のロマンに想いを馳せながら、高台に吹き抜ける心地よい風を感じられます。





道の駅あわじ

旅のお土産・お買い物：道の駅あわじ

明石海峡大橋を真下から見上げる大迫力の絶景スポットです。

館内には自社工場直送の特産品や限定のお土産が豊富に揃い、淡路島の旅の締めくくりに最適な買い物を楽しめます。





※今回のツアーは定員40名限定となりますので、お早めにご予約ください。

※ツアーの詳細、変更に関する案内は公式サイトを参照ください。