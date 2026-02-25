【千葉商科大学】街の魅力を“発信・発見できる2日間”地域活性化イベント「鎌ケ谷プロモーションDAY!!」を3/14・15に開催

写真拡大

千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）総合政策学部（学部長：今井重男）は、鎌ケ谷市の地域活性化に向けた取り組みの一環として、3月14日（土）・15日（日）に「鎌ケ谷プロモーションDAY!!」を開催する。同イベントは、2023年から鎌ケ谷市と連携し継続的に実施しており、今年で４回目の開催となる。

同大は2021年12月に鎌ケ谷市と包括協定を締結。これまで同市の地域紹介冊子やプロジェクションマッピングの上映、魅力や歴史を紹介する音声ガイド付き街歩きツアーの配信など、地域活性化にむけて取り組んできた。

今年は、学生企画として街歩きと、新たに参加者同士が市内のおすすめスポットを紹介し合いマップをつくるブースをはじめ、自治会や地域団体協力のイベントもある。ボードゲームなどの体験を通して子どもから大人まで世代を超えて楽しみながら魅力を発信・発見できる2日間である。

◆「鎌ケ谷プロモーションDAY!!」の概要

※無料・入退場自由　

【日  時】3月14日（土）13：00〜18：00

　　　　※プロジェクションマッピング上映のみ、18：30〜19：00に実施

　　　　 3月15日（日）10：00〜15：00

【会  場】

・鎌ケ谷市北部公民館（佐津間631）

・粟野コミュニティセンター（粟野79−1）

・佐津間自治会館 澁谷総司資料室（南佐津間12−15）

　※徒歩または公共交通機関をご利用ください。

【主  催】千葉商科大学総合政策学部・学生団体「Civictech for 鎌ケ谷」

【共  催】鎌ケ谷市、佐津間自治会、八丈太鼓さつま会

◆　各種イベント・展示

いいとこスポット

参加者同士で市内のお気に入りスポットを紹介し合い、 “鎌ケ谷市のおすすめマップ”を完成させる来場者参加型の企画。後日、鎌ケ谷市役所に展示予定。

鎌ケ谷クイズ（謎解き）

各会場を回って謎解きに挑戦。一定数の謎をクリアできた参加者には景品をプレゼント。

街歩きツアー Sound AR™サービス ［Locatone™］

学生が現地調査をして発見した地域の魅力や歴史をSound AR™サービス「Locatone™」で紹介する音声ガイド付き街歩きツアー。※スマートフォン・イヤホン持参

ボードゲーム

学生が開発したボードゲームで地域問題を身近に感じ、地域活性化への具体的施策について考える。

プロジェクション マッピング

鎌ケ谷市をイメージした映像を公民館の壁面に投影。 10分×2回入替制。（18：30〜/18：45〜）　

※3/14（土)のみ実施。

※3月14日（土）13：00〜、八丈太鼓さつま会によるオープニングパフォーマンスを行う。

※その他、鎌ケ谷市にまつわる展示や、自治会・地域団体の企画による子ども向け体験イベントやキッチンカーの出店なども予定。

今回のイベントは今年度の「本学と鎌ケ谷市との連携等に関する包括協定書に基づく事業計画」の地域文化・芸術振興と地域活性化分野の1つの事業として実施します。

【本件に関するお問い合わせ先】　千葉商科大学　教務課

TEL： 047-373-9754 ／ E-mail： kyomu-kyotsu@cuc.ac.jp

【取材に関するお問い合わせ先】　千葉商科大学　経営企画室　広報グループ

TEL： 047-373-9968 ／ E-mail： p-info @cuc.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/