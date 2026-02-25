【千葉商科大学】街の魅力を“発信・発見できる2日間”地域活性化イベント「鎌ケ谷プロモーションDAY!!」を3/14・15に開催

【千葉商科大学】街の魅力を“発信・発見できる2日間”地域活性化イベント「鎌ケ谷プロモーションDAY!!」を3/14・15に開催