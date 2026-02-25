こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】入試直前、サーバーが起動しない-老朽化・分散運用の限界を越え「授業も入試も止めない」環境を実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、豊島岡女子学園中学校・高等学校（所在地 東京都豊島区、校長 竹鼻 志乃）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・7台の物理サーバー分散運用による運用負荷の増大と老朽化の懸念
・Active Directoryサーバーを中心とした基幹系サーバーの不安定化
・障害原因未特定のまま継続する運用リスク
■採用の決め手
・仮想化×冗長化（HA構成）による高信頼性と高運用性
・24時間365日の常時監視体制による予兆検知と迅速通知
・学校の実情に即した現実的かつ実効性のある提案内容
■導入した主な製品・技術
・HCI専用OS「Azure Stack HCI（現：Windows Server HCI）」（日本マイクロソフト株式会社）
‐クラウド連携を前提に開発されたHCI専用OS
‐クラウドサービス「Azure」との統合管理やクラウドサービスのオンプレミス活用を実現
‐毎年のフィーチャーアップデートにより、クラウド側の進化を継続的に取り込み可能
・運用支援サービス「Net. Monitor」
‐ITインフラを24時間365日体制で運用監視
‐障害や予兆を即時通知し、迅速な対応を支援することで、安心して運用を継続できる体制を構築
・学習活動ソフトウェア「SKYMENU Pro」（Sky株式会社）
‐教師用端末から生徒用端末を多様にコントロールでき、コンピューター教室の運用をトータルにサポート
‐ユーザー情報の登録・変更・削除など学習者アカウントの管理を支援
‐職員室や普通教室、特別教室など、離れた場所にある端末を遠隔で確認・操作可能
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入後の効果
・サーバー集約による運用負荷の大幅軽減
‐サーバー室で機器を一台ずつ確認していた従来運用から、仮想環境上で再起動や設定変更が完結する体制へ移行
‐対応に要する時間と手間を削減し、運用効率の向上と教育活動へ集中しやすい環境整備を実現
・基幹系サーバーの負荷分散による安定稼働の実現
‐仮想化基盤への刷新により、Active Directoryやプリンターサーバー等を用途ごとに最適に分離・配置
‐従来の負荷集中による不安定化を解消し、基幹系システムの安定性を向上
‐冗長構成（片系障害時の継続運用）を実現し、可用性を確保
・常時監視による運用リスクの確実な低減
‐24時間365日の常時監視により、サーバーや設備の状態を継続的に可視化
‐障害や温度上昇などの予兆を早期に検知し、迅速な初動対応を支援する体制を構築
‐突発的なトラブルへの備えを強化し、安心して運用を継続できる環境を実現
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/128809/128809_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/toshimagaoka/
【豊島岡女子学園中学校・高等学校 様について】
1892年、裁縫教育を目的とした私塾として創立。時代とともに教育内容を発展させ、現在は中高一貫の女子校として、高い学力と自立心を育む教育を実践している。伝統と革新を併せ持つ進学校として、首都圏で高い評価を受けている。
所在地…東京都豊島区東池袋1丁目25-22
開校…1892年
代表者…校長 竹鼻 志乃
URL…https://www.toshimagaoka.ed.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年2月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
