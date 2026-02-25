2026年2月23日

日鉄ソリューションズ株式会社





株式会社メタルワンに財務管理システム「ConSeek TM」を導入















以上

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、鉄鋼総合商社である株式会社メタルワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：渡邉 善之、以下「メタルワン」）に、財務管理システム（TMS※1）「ConSeek TM（コンシーク・ティーエム）」を導入したことをお知らせします。「ConSeek TM」は、取引管理、決済管理、口座残高・資金繰り管理、金融機関接続、会計仕訳など、財務業務を包括的且つ一気通貫で支援する多彩な機能を備えており、「ConSeek TM」を導入することで、財務業務の効率化・自動化とガバナンス強化を実現します。「ConSeek TM」の採用にあたっては、NSSOLが製品提供から導入、保守までをワンストップで担い、継続的に高品質なサービスを提供できることに加え、個社要件にも対応可能な製品アーキテクチャと高度な専門知識を有するエンジニアリング体制が高く評価されました。「ConSeek TM」の導入においては、Fit to Standard※2の原則を遵守しながら、自社開発サービスとしての柔軟性を最大限に活かし、業務特性や運用実態に適合した形で構築しました。標準機能の活用と必要な適合をバランスさせた導入を推進した結果、品質と効率の両立を実現し、計画通りにプロジェクトを完遂しました。今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、ConSeek TMを通じた財務管理業務のデジタル化推進を支援し、商社業界をはじめとした国内産業の発展に貢献してまいります。メタルワンにおける「ConSeek TM」サービス構成ConSeek TMの特徴NSSOLは、25年以上にわたり市場系取引およびリスク管理システムの開発で培ったノウハウを活用し、商社様をはじめとした事業法人様向けの財務管理システムを開発・展開しています。本システムは、ローン、社債・CP発行、当座貸越、債権流動化などの調達取引から、定期預金やグループ貸付といった資金運用、さらにデリバティブや有価証券運用まで、多様な金融商品をカバーしています。機能面では、取引管理、キャッシュフロー生成、決済管理、リスク管理、レポート機能など、幅広い機能を標準搭載しています。特にレポート機能では、EUC（End User Computing）汎用検索機能により、ユーザー様が画面上で抽出条件や出力項目を設定し、自由にデータ出力が可能です。さらに、ユーザーテンプレートを登録することで、ご要望に沿った帳票の自動生成も実現します。加えて、将来的な機能拡張性にも優れており、標準機能に関しては該当モジュールを開放することで、軽微なシステム対応のみで機能追加が可能です。ConSeek TMの導入効果ERP含めた他システム連携による定型業務の自動化二重・三重の入力作業や手作業による定型業務を削減し、財務部門がより高度な財務戦略の検討・立案に注力できる時間の創出に貢献します。マルチバンク接続による資金効率化金融機関接続に対応し、複数金融機関の口座残高・入出金明細の自動取得を実現。余剰資金のある口座から資金不足の口座へ必要額を機動的に移動が可能となります。グループ会社全体の資金滞留を抑制し、資金効率を向上します。（※1）TMS：トレジャリー・マネジメント・システムの略。資金管理・キャッシュフロー管理・会計等の財務オペレーションをシステム化するサービス。（※2）Fit to Standard：システムの標準機能に業務を合わせることで、導入のスピードや品質を高め、長期的な保守性を確保する考え方。・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、ConSeek、ConSeek（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部 投資運用ソリューション部フォームでお問い合わせ【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループE-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com